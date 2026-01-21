Analizan la relación entre los contaminantes del aire y los subtipos de cáncer de pulmón

Barcelona (España), 21 ene (EFE).- Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en España, en colaboración con la American Cancer Society (ACS) analizó la relación entre distintos contaminantes atmosféricos y los principales subtipos de cáncer de pulmón.

El cáncer de pulmón puede ser de células pequeñas, o microcítico, que es menos frecuente pero más agresivo y tiene una fuerte relación con el tabaquismo, o no microcítico, que es más común.

Este segundo tipo incluye diferentes subtipos, como el adenocarcinoma, el carcinoma escamo y el carcinoma de células grandes, que se diferencian por el tipo de células afectadas y por su localización dentro del pulmón.

En un comunicado, el centro de investigación confirma que la exposición a partículas finas (PM2,5) "aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón".

El análisis reveló además que la exposición al dióxido de nitrógeno (NO2) mostró una relación más fuerte con el adenocarcinoma, el subtipo más fuerte de cáncer de pulmón, mientras que el ozono (O3) se vinculó con mayor riesgo de carcinoma de células grandes.

En cambio, no encontraron ninguna asociación entre los contaminantes gaseosos analizados y el carcinoma microcítico, uno de los subtipos más vinculados al tabaquismo.

En cuanto a la supervivencia tras el diagnóstico, el estudio no observó alguna asociación clara, pero relacionó una "supervivencia menor" en quienes presentaban partículas de dióxido de azufre (SO2).

La investigadora de ISGlobal y autora principal del artículo, Michelle Turner, explicó que estos resultados "refuerzan la importancia de integrar la calidad del aire local en los planes de atención sanitaria".

Para realizar el estudio, el ISGlobal utilizó más de 122.000 personas de la cohorte estadounidense 'Cancer Prevention Study-II' de las ACS, a partir de 1992.

Cada participante actualizó sus datos personales y diagnósticos cada dos años hasta el 2017, y el equipo de investigación estimó su exposición anual a distintos contaminantes, como las partículas finas PM2,5 y PM10, el ozono (O3), el dióxido de azufre (SO2), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el monóxido de carbono (CO).

Durante el análisis, el equipo tuvo en cuenta también la variación de la exposición a lo largo del tiempo y ajustó los resultados por múltiples factores individuales, incluido un historial de tabaquismo.

El investigador del ISGlobal y primer autor del estudio, Ryan Diver, declaró que gracias a los datos obtenidos se pudo relacionar "la exposición a la contaminación con el riesgo de desarrollar diferentes subtipos de cáncer de pulmón".