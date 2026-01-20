Un ingeniero de la Agencia Espacial Europea descubre un nuevo cometa con el telescopio Schmidt de Calar Alto (Almería)

El ingeniero aeroespacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) Rainer Kresken ha descubierto un nuevo cometa, denominado P/2025 W3 'Kresken', durante unas pruebas técnicas realizadas a finales de noviembre con el telescopio Schmidt del Observatorio de Calar Alto, en Gérgal (Almería), en el marco del programa de Seguridad Espacial de la agencia.

El hallazgo, realizado mientras Kresken observaba a distancia desde Alemania, fue reconocido oficialmente el 6 de diciembre por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional. Se trata del segundo cometa descubierto desde Calar Alto con este telescopio, 40 años después del cometa 'Thiele', según ha trasladado el centro astronómico.

El descubrimiento se produjo en la noche del 28 de noviembre de 2025, cuando Kresken, ingeniero adscrito al Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra (Neocc), probaba una nueva cámara recién instalada en el telescopio Schmidt.

La observación se realizó de forma remota desde la ciudad alemana de Darmstadt, tras apuntar el telescopio hacia un campo de la constelación de Géminis, próximo a las estrellas Cástor y Pólux.

Tras examinar "cuidadosamente" las imágenes de campo amplio tomadas esa noche, Kresken detectó un "objeto tenue que mostraba una delgada y alargada cola". En las imágenes obtenidas en las noches siguientes, "el objeto se había desplazado ligeramente en el cielo, pero su cola seguía estando bien alargada", por lo que "sin duda se trataba de un nuevo objeto similar a un cometa".

Kresken, codescubridor de más de un centenar de asteroides, ha explicado que "el descubrimiento se realizó durante la misma noche de las pruebas con una nueva cámara CMOS muy sensible. Esa cámara, junto con el excelente telescopio, permite a los astrónomos detectar y observar objetos muy tenues como ese cometa".

Otras observaciones sugirieron que podría tratarse de un asteroide activo del cinturón principal, una región con "forma de donut" situada entre Marte y Júpiter, rica en asteroides o planetas menores, con 1,3 millones registrados hasta la fecha. El objeto giraba alrededor del Sol en cuatro años, según una órbita bastante elipsoidal, con una distancia mínima de al menos 300 millones de kilómetros respecto a nuestra estrella.

Los cometas del cinturón principal son asteroides activos, es decir, asteroides que presentan una coma o una cola. La actividad de algunos de ellos se debía a la sublimación del hielo, como ocurre con todos los cometas, mientras que otros podían liberar polvo al impactar con otro objeto o al perder masa por rotación. En el caso del cometa 'Kresken', "se necesitará algún tiempo para saber qué mecanismo es el responsable de la activación".

Este hallazgo ha supuesto el tercer descubrimiento de un cometa asociado al telescopio Schmidt. El primero fue el cometa 'Kohoutek' (C/1973 E1), descubierto en 1973, cuando el telescopio se encontraba todavía en el observatorio de Hamburgo (Bergedorf).

Pocos años después de trasladar el tubo óptico a Calar Alto en 1980, el astrónomo Ullrich (Ulli) Thiele descubrió el cometa 'Thiele' (C/1985 T1) en una placa fotográfica tomada el 9 de octubre de 1985, que fue el primer cometa encontrado desde España desde 1932.

El director del centro Neocc de la Agencia Espacial Europea, Luca Conversi, ha señalado que "la actualización a una nueva cámara es un paso esencial para la continuación de esta exitosa colaboración", y ha destacado que "la cámara Schmidt de CAHA se ha convertido en uno de nuestros caballos de batalla en materia de observación, situándose entre las cinco mejores instalaciones del mundo para el seguimiento de NEO".

"La nueva cámara mejora drásticamente su rendimiento para el seguimiento y la búsqueda de NEO: mayor sensibilidad, campo de visión más amplio, mejor resolución y tiempo de lectura más rápido", ha añadido.