OpenAI planea presentar su primer dispositivo a finales de este año

Las declaraciones de ejecutivos y filtraciones recientes han apuntado que el primer dispositivo de hardware desarrollado por OpenAI podría no contar con pantalla y apostaría por un reconocimiento ambiental avanzado, posicionándose como un producto con funciones contextuales inéditas en el mercado de la inteligencia artificial. La noticia principal, según informó Axios a través de una entrevista con Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, es que la empresa prevé la presentación de este dispositivo a finales de 2026, existiendo la posibilidad de que la llegada al mercado se aplace hasta los primeros meses de 2027.

Lehane, entrevistado por Axios, mencionó que OpenAI está preparando la introducción de este hardware propio, pero evitó fijar una fecha definitiva para su disponibilidad comercial, señalando que las novedades formales sobre el lanzamiento saldrían "mucho más adelante". De acuerdo con Lehane, el grupo liderado por Sam Altman evalúa la posibilidad de lanzar el dispositivo en el segundo semestre de 2026, aunque la venta al público podría retrasarse. “Veremos cómo avanzan las cosas”, afirmó el ejecutivo al abordar la incertidumbre en cuanto al cronograma.

El propio Altman, cofundador y CEO de OpenAI, junto con Jony Ive, exjefe de Diseño de Apple y fundador de LoveFrom, compartieron con la periodista Laurence Powell Jobs en noviembre que ya existen prototipos iniciales. Estos diseños podrían estar listos para su llegada al mercado en menos de dos años, pero en la misma charla se abrió la puerta a que el lanzamiento pueda dilatarse hasta 2027, reportó Axios.

En torno al diseño, han circulado versiones que describen un dispositivo de IA "simple" y orientado al uso diario, alineado con el enfoque defendido por Altman. Un usuario en la red X, identificado como zhihuipikachu, filtró la existencia de tres proyectos explorados por OpenAI y sus colaboradores, incluyendo la idea de un bolígrafo inteligente y un aparato de audio portátil, presentado en la forma de unos auriculares o un altavoz inteligente.

Sin embargo, nuevas precisiones surgieron tras una demanda por uso de marca registrada interpuesta por Iyo contra io, la empresa de hardware con IA cofundada por Ive. Tang Tan, responsable de Hardware de io, negó que el equipo en desarrollo fuese un dispositivo para uso intraauricular o un wearable, echando por tierra algunos de los rumores iniciales difundidos en redes sociales, indicó Axios en su reporte.

Según lo recopilado por el Wall Street Journal, Altman expuso ante trabajadores de OpenAI la relevancia estratégica de este dispositivo para los usuarios. Destacó que sería el tercer objeto tecnológico en ser ubicado en un escritorio tras el MacBook Pro y un iPhone, revelando el papel que la empresa prevé que desempeñe en el entorno cotidiano.

Altman adelantó en mayo, conforme reseñó Axios, la idea de una "familia de dispositivos". La propuesta arrancaría con un equipo de bolsillo, carente de pantalla y dotado de reconocimiento ambiental, una característica orientada a facilitar su integración en el día a día sin las distracciones que generan los smartphones tradicionales.

La apuesta de OpenAI se focaliza, según las afirmaciones de Altman en noviembre, en desarrollar una herramienta que los usuarios puedan utilizar durante largos periodos, confiando en que realice tareas autónomamente, filtre información y valore de manera contextual en qué momento interrumpir al usuario para presentar información, solicitar interacción o dejarlo sin molestias.

Hasta el momento, la compañía no ha detallado públicamente las especificaciones técnicas ni la funcionalidad definitiva del producto. Tanto ejecutivos como fuentes involucradas en el desarrollo han optado por mantener la mayoría de los detalles bajo reserva, insistiendo en la importancia del dispositivo y en el carácter pionero que tendría dentro del portafolio de OpenAI, según consignó Axios.