Olivia Smart y Quim Salarich, abanderados de España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano, luego de que el esquí de montaña fuera admitido como disciplina olímpica en la próxima edición en Milán-Cortina d'Ampezzo, según detalló el Comité Olímpico Español (COE). En este nuevo escenario, cuatro atletas españoles –Oriol Cardona, Ana Alonso, Ot Ferrer y María Costa– competirán en la especialidad, marcando un hito para las disciplinas de montaña en el país. Junto a ellos, el equipo nacional para la cita invernal estará compuesto por un total de 20 deportistas, cifra que iguala la mayor participación histórica alcanzada por España en Sochi 2014 y que fue aprobada durante una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo del COE, realizada este martes por videoconferencia.

De acuerdo con el COE, Olivia Smart y Quim Salarich encabezarán al Equipo Olímpico Español durante los Juegos Olímpicos de Invierno previstos del 6 al 22 de febrero. Ambos tendrán el honor de portar la bandera nacional en la ceremonia de apertura de la competición. El medio atribuye al presidente del COE, Alejandro Blanco, la afirmación de que ambos atletas “representan talento, esfuerzo y los valores del olimpismo, y que tendrán el honor de liderar al Equipo Olímpico Español en una cita muy especial”. La elección de Smart, patinadora artística, y Salarich, esquiador alpino, refleja la diversidad de disciplinas en las que sobresale el país.

El medio precisó que la Real Federación Española de Deportes de Hielo contará con siete representantes. Entre estos destaca la dupla formada por Olivia Smart y Tim Dieck, que realizarán su debut conjunto como pareja en la modalidad de danza sobre hielo. Esta será la segunda ocasión en la que Smart compita en unos Juegos Olímpicos con España, mientras que Dieck lo hará por primera vez bajo la bandera española, después de haber estado presente en Beijing 2022 con la delegación alemana. El conjunto también incluye la participación de Sofía Val y Asaf Kazimov, quienes debutarán en la prueba olímpica tras una inédita clasificación. Tomás Guarino participará en la competición individual masculina de patinaje artístico.

El COE indicó que Nil Llop y Daniel Milagros protagonizarán otro estreno de España en los Juegos de Invierno: ambos serán los primeros representantes del país en competir en patinaje de velocidad. Llop participará en la prueba de 500 metros, mientras que Milagros lo hará en la de 1.000 metros, ampliando la presencia nacional en nuevas especialidades olímpicas.

La Real Federación Española de Deportes de Invierno tendrá nueve atletas en las disciplinas de esquí y snowboard. En esquí alpino participarán Joaquim Salarich, quien comparte la distinción de abanderado, y Arrieta Rodríguez. El esquí de fondo contará con la presencia de Bernat Sellés, Jaume Pueyo y Marc Colell. En snowboard, Lucas Eguibar y Álvaro Romero serán los representantes de España en la prueba de snowboard cross. Queralt Castellet, medallista de plata en halfpipe en los Juegos de Pekín 2022, también integrará el equipo, junto a Nora Cornell, quien participará en las pruebas de slopestyle y big air.

Tal como publicó el COE, la lista de atletas podría registrar modificaciones hasta el 26 de enero debido a posibles reasignaciones de cupos, lo que permitiría ampliar la delegación española en función de las plazas disponibles.

El medio informó que la estructura del equipo nacional dirige su mirada a Milán-Cortina d'Ampezzo, buscando consolidar una presencia relevante en ámbitos hasta ahora inéditos y sostener la participación regular en disciplinas que tradicionalmente han tenido representación. Entre los objetivos se encuentra sumar experiencia y fomentar el desarrollo de deportes de invierno en España, manteniendo la línea creciente de protagonismo que se reflejó en la numerosa delegación de Sochi 2014 y que ahora se iguala en la cita italiana.

El COE resaltó la presencia de Smart y Salarich como abanderados, poniendo de manifiesto la integración de diferentes generaciones de deportistas y la búsqueda de un equipo cohesionado para enfrentar las exigencias de la máxima competición invernal. Rowan Noriega, Sofía Val, Asaf Kazimov, Tomás Guarino, Nil Llop y Daniel Milagros completan el grupo de patinaje sobre hielo y velocidad, mientras que los seleccionados para deportes de nieve incluyen tanto nombres consagrados como nuevas incorporaciones.

Según agregó el COE, los debutantes en el esquí de montaña Ana Alonso y Oriol Cardona competirán tanto en pruebas individuales como en el relevo mixto, mientras que Ot Ferrer y María Costa centrarán su actuación en la competición individual. Esta incursión de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada en los Juegos Olímpicos de Invierno supone un avance en la diversificación del deporte nacional y la apertura de opciones para atletas en nuevas disciplinas.

La delegación española espera mantener la tendencia positiva observada durante la última década en los rosters olímpicos invernales y aprovechar la oportunidad brindada por las nuevas disciplinas para incrementar el alcance competitivo del país. El COE reiteró que, a medida que se aproxime la fecha límite fijada para la configuración definitiva del equipo, podrían producirse ajustes en la composición, vinculados a las reasignaciones de plazas internacionales.

En total, la selección española para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina fusiona experiencia previa y debutantes, aspirando a fortalecer la representación nacional en una de las ediciones más abiertas y diversas para los deportes de invierno españoles, según reportó el COE.