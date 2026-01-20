Manuel Carrasco llora la muerte de dos mujeres, a las que conocía "de toda la vida", en el accidente ferroviario

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha oficializado el fallecimiento de dos de sus vecinas tras permanecer en calidad de desaparecidas desde el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, y ha manifestado su solidaridad y apoyo a sus familias y allegados. Según publicó el medio, la localidad onubense decretó tres días de luto oficial y dispuso que las banderas ondeen a media asta en homenaje a las víctimas de esta tragedia, considerada una de las mayores catástrofes ferroviarias en la historia reciente del país.

El accidente, ocurrido la tarde del domingo, dejó hasta el momento 40 muertos y mantiene en vilo a la población al continuar las labores de búsqueda y rescate, debido a que más de 40 personas aún no han sido localizadas, indicó el medio. La repercusión del siniestro generó conmoción a nivel nacional y ha motivado numerosas muestras públicas de condolencias y solidaridad con los afectados.

Dentro de las reacciones más destacadas se encuentran las declaraciones del cantante Manuel Carrasco, originario de Isla Cristina, quien expresó por redes sociales su pesar por la muerte de dos mujeres de su pueblo, identificadas como Pepi y Ana, madre e hija, a quienes conocía desde siempre. De acuerdo con los mensajes compartidos por Carrasco y recogidos por el medio, el artista se mostró consternado y transmitió sus condolencias al esposo y padre de las fallecidas, además de agradecer el esfuerzo del personal involucrado en las operaciones de rescate. “Que pena más grande, Dios mío. Me acabo de enterar de que Pepi y Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente”, escribió Carrasco en su publicación, donde también expresó: “Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuánto dolor se está llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía”. Finalizó dedicando un mensaje a quienes sufren: “Mi cariño para todas las familias que están sufriendo”.

Según detalló el medio, la tragedia también tocó de cerca a la cantante María del Monte, quien participó en el programa “Y ahora Sonsoles” para recordar a Cristina Álvarez, otra de las víctimas del accidente. Álvarez, que participó en un espacio presentado por Del Monte en Canal Sur, perdió la vida junto a su esposo Félix Zamorano y dos de sus hijos menores. Solo sobrevivió la hija menor de seis años, según consignó la fuente.

La magnitud del accidente ha reavivado la preocupación social en torno a la seguridad del transporte ferroviario, mientras las autoridades coordinaron recursos para proseguir con las tareas de localización de posibles supervivientes y atención a los familiares. El medio informó que las reacciones oficiales y comunitarias pusieron de manifiesto el impacto emocional colectivo, especialmente en las regiones directamente afectadas como Huelva, donde la consternación se ha traducido en jornadas de luto y numerosas expresiones de duelo y apoyo a los damnificados.

Las labores de rescate todavía continúan, con equipos conformados por servicios de emergencia y voluntarios, quienes trabajan para esclarecer la magnitud total del siniestro y asistir tanto a los heridos como a los familiares de los desaparecidos. El medio relató cómo este proceso se desarrolla con la esperanza de brindar noticias a quienes aguardan por los suyos y en medio de un clima de conmoción que atraviesa al país.

Junto a las manifestaciones públicas, las autoridades locales y provinciales han impulsado dispositivos de asistencia y han reiterado el llamado a la unidad y el respeto durante estos días de duelo. Según informó el medio, el luto oficial se sostiene con diversas iniciativas de homenaje, como banderas a media asta y actos conmemorativos en los puntos de mayor significado para las comunidades afectadas.

Las muestras de afecto y apoyo se han multiplicado en redes sociales y otros espacios públicos, donde ciudadanos, figuras públicas y representantes institucionales han expresado mensajes de ánimo y solidaridad. De acuerdo con la cobertura del medio, la dimensión humana del suceso predomina entre las reacciones, y tanto las comunidades de origen como las familias de las víctimas continúan recibiendo el respaldo de diferentes sectores sociales y culturales.

Mientras el país permanece atento al desarrollo de las investigaciones y operaciones relacionadas con el accidente, la memoria de las personas fallecidas y el acompañamiento a los afectados ocupan el centro de la atención pública, conforme reflejó el medio en su reporte.