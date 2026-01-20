Los Veintisiete aprueban una ayuda de 500 millones para respaldar presupuestariamente a Jordania

Los Estados miembro de la UE han aprobado este martes una ayuda de 500 millones de euros para respaldar presupuestariamente a Jordania, después de que el pasado mes de agosto la Comisión Europea propusiera apoyo financiero al país de Oriente Próximo al considerar que había cumplido los compromisos aprobados en la Asociación Estratégica con la Unión Europea.

Esta asistencia, que estará disponible durante dos años y medio y se proporcionará en forma de préstamos a largo plazo, contribuirá a "fortalecer la estabilidad económica de Jordania" y a "respaldar su programa de reformas en curso" ante los "crecientes desafíos internos y externos", según ha explicado el Consejo de la UE en un comunicado.

Estos 500 millones de euros se sumarán a los 1.080 millones que la UE ya ha proporcionado a Jordania en forma de Asistencia macrofinanciera (MFA, por sus siglas en inglés), una forma de ayuda financiera que Bruselas ofrece a los países socios que atraviesan una crisis de balanza de pagos.

En el caso de Jordania, se enfrenta a un alto desempleo, déficits externos crónicos y "una creciente deuda pública" que alcanzó el 90,4% del PIB en 2024, según los datos del Consejo. Unas finanzas públicas que se han tensado más debido a "la inestabilidad regional en Oriente Próximo".

De esta forma, la UE quiere dar un empujón a Amán en su programa de reformas, fomentando el empleo, el crecimiento económico y la inversión. La operación prevé tres desembolsos, ligados a los avances en la implementación de una serie de compromisos políticos y que se consolidarán en un Memorando de Entendimiento (MdE) entre las dos partes.

De hecho, el desembolso de los tramos estará "estrictamente vinculado" al progreso de Jordania en las reformas descritas en dicho MdE. "Jordania también debe respetar los mecanismos democráticos, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos durante toda la vigencia del programa", se lee en la nota, que detalla que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) supervisarán el cumplimiento de estas condiciones.

APROBADO TRAS UNA CUMBRE EN AMÁN

La aprobación de este nuevo paquete de ayudas a Jordania se da pocos días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunirán en Amán con el rey de Jordania, Abdalá II.

Durante el encuentro, ambas partes constataron que la Unión Europa y Jordania están avanzando "de manera constante" en la implementación de otro paquete de apoyo financiero y de inversión de 3.000 millones de euros que Bruselas destinará hasta 2027 al país de Oriente Próximo para apoyar su resiliencia económica y su agenda de modernización.

La UE y Amán emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron que la cumbre "marca un hito importante en las relaciones UE-Jordania", y comprometiéndose a cooperar para lograr la "estabilidad a largo plazo, la paz, la seguridad", así como a garantizar "valores universales" como la democracia o los Derechos Humanos.

"Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los principios de la Carta de Naciones Unidas y cooperaremos para reforzar el multilateralismo efectivo y el orden internacional basado en normas, con Naciones Unidas en su núcleo", detallaron en el texto, donde también se abogó por "la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por el Derecho Internacional", entre otros asuntos.