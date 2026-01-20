LaLiga impulsa el desarrollo digital del fútbol iraquí con un taller celebrado en Bagdad

La creación y el monitoreo de nuevas selecciones nacionales juveniles en Irak, con más de 800 jugadores evaluados y una liga de fútbol base compuesta actualmente por más de 4.000 jugadores y 750 profesionales, aparece entre los avances recientes destacados en el plan integral de profesionalización del fútbol iraquí. Según informó LaLiga, estas iniciativas forman parte de un amplio proyecto de consultoría estructurado junto a la Federación Iraquí de Fútbol (IFA), que tiene como propósito transformar la gestión y desarrollo del deporte en el país.

De acuerdo con LaLiga, uno de los componentes centrales de este proyecto es la capacitación digital y la implementación de tecnologías avanzadas en los clubes iraquíes. En esa línea, el organismo español organizó en Bagdad un taller sobre Estrategia Digital y fan engagement destinado a los equipos de la Iraq Stars League (ISL), la Iraq Premier League (IPL) y el personal de la IFA. El objetivo del encuentro consistió en fortalecer el desarrollo digital del fútbol iraquí, con la meta de elevar los estándares de gestión y optimizar la interacción con la afición.

Durante dos días de sesiones, los participantes analizaron los elementos esenciales necesarios para diseñar e implementar estrategias digitales eficaces y sostenibles que impulsen el crecimiento de los clubes y su vínculo con los seguidores. Uno de los momentos clave del taller fue la presentación de la Oficina Digital de Clubes, una herramienta elaborada por LaLiga para asistir a las organizaciones deportivas de Irak en la puesta en marcha de estrategias digitales robustas, con la intención de afianzar su profesionalización y el lazo con sus hinchas, según detalló el medio.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó, de acuerdo con la cobertura del propio organismo, que el progreso del fútbol depende de invertir “en conocimiento, en estructuras sólidas y en las personas que lo hacen posible”. Tebas subrayó que “a través del proyecto de consultoría en Irak, LaLiga comparte su experiencia en ámbitos clave como la formación de entrenadores, la gestión profesional y la estrategia digital, siempre con una visión adaptada al fútbol iraquí”.

Por parte de la IFA, el presidente Adnan Dirjal describió la colaboración con LaLiga como un proceso que “está dando sus frutos en el desarrollo del fútbol en Irak, mediante avances en el ámbito audiovisual, el juego limpio financiero y el fútbol base”. Dirjal agregó que actividades de formación como este taller “contribuyen a reforzar la profesionalización de nuestros clubes en distintos aspectos, y la estrategia digital es muy importante para que los clubes puedan estar más cerca a los aficionados de diferentes edades”.

El responsable del Proyecto de LaLiga en Irak, Carlos Rodríguez Díaz, expresó al finalizar el evento, según consignó LaLiga, que la actividad “es un paso clave para ayudar a los clubes iraquíes a construir una estrategia digital sólida y alineada con los estándares internacionales”. Rodríguez Díaz remarcó que “la transformación digital es hoy una herramienta esencial para el crecimiento de los clubes y para fortalecer su relación con los aficionados”.

El programa de consultoría que ejecuta LaLiga junto a la Federación Iraquí de Fútbol abarca además capacitación profesional y de gestión. Entre estos esfuerzos se incluyen estancias formativas en Madrid para miembros de la IFA y representantes de clubes de la Iraq Stars League, donde se abordan temáticas como producción de partidos, protocolos audiovisuales, administración de infraestructuras, control económico, marketing, patrocinios, gestión de estadios, seguridad en las competiciones y desarrollo de talento.

Según detalló LaLiga, la implementación de la Oficina Digital de Clubes persigue ofrecer un marco estructurado y sostenible para que las entidades deportivas puedan avanzar en la profesionalización y se adapten a los nuevos hábitos de consumo y seguimiento de los aficionados. El plan busca transformar la forma en que los clubes gestionan su presencia en entornos digitales y la manera en la que conectan con las distintas generaciones de seguidores.

El proyecto, que puso en marcha sus actividades en Iraq, contempla iniciativas en diversos frentes del fútbol, desde la creación de selecciones juveniles hasta la supervisión de las primeras ligas de fútbol base del país. De acuerdo con la información proporcionada por LaLiga, más de 800 futbolistas jóvenes y 4.000 participantes en ligas de desarrollo ya forman parte de este esfuerzo, con la participación de más de 750 profesionales.

Tanto los líderes de LaLiga como de la IFA coinciden en que el enfoque integral —que conjuga formación, digitalización y modernización de estructuras— constituye una base importante para la profesionalización a largo plazo del fútbol iraquí. Las autoridades destacan la importancia de adaptar la experiencia global y los estándares internacionales a la realidad local, con el propósito de asegurar un crecimiento sostenible y una mejor relación con la comunidad de aficionados.