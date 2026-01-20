Gabriela Guillén, de la preocupación por la salud de Bertín Osborne, a la última hora de su relación con su hijo

Gabriela Guillén manifestó recientemente que, hasta el momento, Bertín Osborne no ha vuelto a encontrarse con su hijo menor, al ser preguntada sobre la situación familiar durante un difícil tramo para el cantante y presentador. Tal como publicó Europa Press, la preocupación por la salud de Osborne, de 71 años, se incrementó la semana pasada tras su decisión de cancelar compromisos profesionales. El aplazamiento incluyó el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas, Madrid, previsto para el pasado domingo, inicialmente “por motivos de salud”. Finalmente, este acto fue suspendido en su totalidad tras el grave accidente ferroviario registrado en Adamuz, Córdoba.

El medio Europa Press detalló que Osborne, en medio de especulaciones públicas sobre una posible recaída en el Covid persistente que lo afectó en 2024, ha optado por mantener silencio y permanecer lejos del foco mediático. Esta etapa de retraimiento coincide con la circulación de rumores sobre su situación física, dado que el virus le generó durante meses síntomas como cansancio y malestar generalizado.

La hija del presentador, Eugenia Osborne, se pronunció en público para brindar un mensaje de tranquilidad. En declaraciones difundidas el lunes por Europa Press, aseguró: “Está bien, está en casa tranquilamente reponiéndose de un resfriado no grave”. De acuerdo con el mismo medio, la intervención de Eugenia buscó desactivar la inquietud social al recalcar que el estado de salud de su padre no entraña motivos de preocupación.

Por su parte, Gabriela Guillén, madre del hijo menor de Osborne, también abordó las recientes noticias relacionadas con la salud del artista. Según reportó Europa Press, Guillén relativizó el alcance del problema de salud del comunicador expresando: “Nada nada, no sé, es un constipado como está media España”, y admitió que no se ha comunicado con él para conocer de primera mano el estado en el que se encuentra. Respecto a la relación actual con Osborne y al cumplimiento del acuerdo de manutención alcanzado a finales de 2024, Guillén evitó dar detalles precisos, limitándose a señalar sobre su situación y la del hijo que tienen en común: “Yo estoy fenomenal, mi hijo fenomenal. Estamos muy bien, muy tranquilos y vamos a seguir así”.

Europa Press informó que Guillén, a pesar de mostrarse esquiva ante las preguntas sobre la interacción y los términos concretos del acuerdo con Osborne, mencionó con un suspiro que, hasta la fecha, Bertín Osborne no ha aportado la manutención, ni ha retomado el contacto presencial con el niño. Esta ausencia de encuentros recientes entre padre e hijo viene enmarcada por las dificultades de salud enfrentadas por el presentador a lo largo del último año, así como por las secuelas del contagio de Covid experimentado en 2024.

La cadena de acontecimientos ha mantenido al presentador alejado de sus obligaciones públicas y familiares, lo que añade más interrogantes sobre la evolución de su estado y el cumplimiento de los acuerdos familiares recientes. Tanto Eugenia Osborne como Gabriela Guillén intentaron tranquilizar el ambiente mediático, aunque sus declaraciones han dejado varias dudas pendientes en torno a la salud y las relaciones personales y familiares del comunicador.