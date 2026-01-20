Crónica del Real Madrid - AS Monaco: 6-1

El Real Madrid venció este martes por 6-1 al AS Monaco en la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions, una goleada que lideró el brasileño Vinícius Júnior con dos asistencias y un gol para reconciliarse con el público del Santiago Bernabéu, en un triunfo que permite a los blancos asegurar virtualmente el 'top 8'.

La bronca de la grada ante el Levante UD, con pitos y abucheos a los jugadores, parece quedar atrás con esta goleada del conjunto blanco a un frágil AS Monaco, con protagonismo de Vinícius. El brasileño fue uno de los más señalados el sábado, y hoy lideró el triunfo marcando el quinto gol -el primero en esta Champions- y asistiendo en otros dos a Franco Mastantuono y Kylian Mbappé, que hizo un doblete e igualó el registro de Cristiano Ronaldo de 11 goles en 6 partidos de la primera fase en el curso 2015-16.

El conjunto de Álvaro Arbeloa tuvo un partido cómodo desde que el francés abrió el marcador muy pronto, mientras el Monaco de Ansu Fati desperdició unas cuentas ocasiones y se conformó con el gol de la honra. Jude Bellingham también se quitó un peso de encima con el sexto gol, después de un partido algo gris. El Real Madrid suma 3 puntos y se coloca segundo con 15 en la tabla.

Tras un emotivo homenaje a las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), comenzó el fútbol en un Santiago Bernabéu que arrancó con aplausos y no pitos, y rápido recibieron una alegría de la plantilla blanca. No se había llegado ni al minuto 5, cuando Mastantuono filtró un pase dentro del área que tocó Fede Valverde y remató al fondo de la red Mbappé para hacer el 1-0.

Los blancos se encontraron un Monaco muy blando y frágil atrás, que dejó correr tanto a Vinícius como al '10' galo, ambos constantemente intercambiándose posiciones continuamente. Con poco, los de Arbeloa encauzaban el triunfo para calmar las aguas en su feudo.

Mbappé metió el miedo en el cuerpo de los aficionados por un golpe en el área que no fue nada, y Ansu Fati, titular por primera vez desde su última lesión, tuvo la más clara para los visitantes, solo casi en área pequeña y mandando su remate por encima del larguero. Cuando parecía que no pasaba nada, el delantero francés volvió a picar.

Aunque en esta ocasión su rol fue secundario, al culminar empujando a la red el balón tras una gran combinación que comenzó con un tacón con túnel incluido de Eduardo Camavinga, para que Arda Güler enviara un balón preciso al desmarque al espacio de 'Vini', que sirvió en bandeja el 2-0 al '10'. Mientras, el Monaco seguía sin apenas hacer daño a la defensa blanca, salvo un disparo lejano a la madera de Zakaria desde la frontal y un par de llegadas que hicieron trabajar a Thibaut Courtois.

UN SET CON 'VINI' COMO PROTAGONISTA

La tensión brillaba por su ausencia en ambos bandos, y solo una buena ocasión para Jude Bellingham de cabeza rompió esa falta de intensidad con la que se llegó a la segunda mitad, sin cambio de guion. Mucho balón del Real Madrid ante las imprecisiones del Monaco, y la sentencia llegó en las botas de Mastantuono, asistido dentro del área por un generoso Vinícius que prefirió asistir antes que rematar el mismo, haciendo el argentino el 3-0, el primer tanto del '30' en el Santiago Bernabéu.

A partir de ahí, el equipo francés se vino abajo y encajó otro gol más, de nuevo con la participación de Vinícius, que volvió a percutir por la izquierda y su pase a gol lo terminó tocando un defensor para poner el marcador el 4-0. Una renta suficiente para que reinara la tranquilidad en la grada y el césped; incluso Bellingham se permitió fallar a un metro de la línea de gol.

Aunque al Bernabéu le faltaba el gol de un Vinícius voluntarioso en ataque y que se quitó la espinita ante su afición con un golazo, después de regatear a dos rivales y fusilar la meta rival para la 'manita' madridista. Sin embargo, en la fiesta blanca se coló un gol del Monaco, tras un error de Dani Ceballos en la salida de balón dentro del área, imposible para Courtois.

El set al Monaco lo completó un Bellingham que lo había intentado antes sin suerte y que estaba completando un encuentro sin demasiado brillo. Goleada balsámica para dejar atrás la eliminación en Copa del Rey a manos del Albacete y el clima crispado del pasado sábado ante el Levante.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 6 - AS MONACO, 1 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde (Mesonero, min.83) Asencio (Ceballos, min.46), Huijsen, Camavinga (Fran García, min.77); Güler (Carvajal, min.77), Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono (Gonzalo García, min.71), Mbappé y Vinícius.

AS MONACO: Kohn; Vanderson (Ouattara, min.61), Kehrer, Dier, Caio Henrique; Teze, Zakaria (Bamba, min.73), Golovin (Michal, min.84); Akliouche, Balogun (Ilenikhena, min.73) y Ansu Fati (Coulibaly, min.61).

--GOLES.

1-0, minuto 5: Kylian Mbappé.

2-0, minuto 26: Kylian Mbappé.

3-0, minuto 51: Franco Mastantuono.

4-0, minuto 55: Kehrer, en propia puerta.

5-0, minuto 63: Vinícius Júnior.

5-1, minuto 72: Teze.

6-1, minuto 80: Jude Bellingham.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR). Amonestó a Bellingham (min.44) por el Real Madrid, y a Zakaria (min.33) en el AS Monaco.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.