Agencias

Al menos 20 heridos en un nuevo accidente de tren cerca de Barcelona

Guardar

Al menos 20 heridos al chocar un tren con un muro de contención que ha caído a la vía

Barcelona, 20 ene (EFE).- Al menos 20 personas han resultado heridas al chocar un tren contra un muro de contención que ha caído a la vía en la provincia de Barcelona, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, el gobierno de la región de Cataluña, en el noreste de España.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos, han señalado a EFE fuentes de los Mossos d'Esquadra, la policía local.

Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 40 personas.

El accidente ha sucedido en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Este choque sucede en una joranda de intensas precipitaciones en toda la región.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente.

Este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Cataluña: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Unicef renueva acuerdo con Supremo mexicano para fortalecer la protección de la infancia

Infobae

Guatemala despide a varios policías asesinados: "Este dolor no se lo recomiendo a nadie"

Infobae

Campaña busca promover la inclusión de personas con síndrome de Down en México

Infobae

Arévalo anuncia la liberación de las tres cárceles amotinadas y declara el estado de sitio en Guatemala

El mandatario guatemalteco confirma que las autoridades han recuperado el control de todos los centros penitenciarios sublevados y anuncia medidas excepcionales tras hechos de violencia que han dejado varios agentes de seguridad muertos y heridos en distintas localidades

Arévalo anuncia la liberación de

El ministro español de Transportes considera "difícil de explicar" el descarrilamiento

Infobae