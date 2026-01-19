Trump insiste en hacerse con Groenlandia porque Dinamarca "no ha podido" alejar "la amenaza rusa" de la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este domingo en que alejará la "amenaza rusa" de la isla de Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, alegando que el Gobierno de este país "no ha podido" lograrlo.

"La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca 'tienes que alejar la amenaza rusa de Groenlandia'. Lamentablemente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto", ha señalado en su cuenta de Truth Social, donde ha asegurado que "ha llegado el momento y se hará".

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y otros siete países europeos se han reunido este mismo domingo y han subrayado que "no son una amenaza para nadie", después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado su intención de imponer a partir del 1 de febrero una tasa adicional del 10% a las importaciones procedentes de estos ocho países.

Asimismo, han advertido de que esta medida, adoptada en represalia por su participación en maniobras militares en Groenlandia, podría provocar una espiral que no beneficia a ninguna de las partes. Los nuevos gravámenes se mantendrán, según la Casa Blanca, hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

Tras el encuentro a nivel de embajadores, está previsto que se celebre en los próximos días, según fuentes europeas a final de semana, una cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno de los Veintisiete para abordar la crisis abierta con la Administración Trump por la isla de Groenlandia.