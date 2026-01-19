Trump concentra su poder y pisa el acelerador de su ideología ultraconservadora en el inicio de su segundo mandato

El impulso de medidas que delinean una “Teoría del Ejecutivo Unitario” ha sido uno de los puntos destacados durante el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Esta concepción prioriza la supremacía del poder presidencial sobre cualquier otra estructura política o institucional, según consignó el medio que proporcionó la información. La postura de Trump, declarando abiertamente que su única limitación sería su “propia moralidad”, marca un viraje en la definición de los límites del Ejecutivo en el país.

En esta segunda etapa en la Casa Blanca, Donald Trump ha implementado cambios profundos en la estructura de gobierno, con la firma de 225 órdenes ejecutivas durante 2025, un récord en la historia presidencial estadounidense, informó la fuente. Dichas órdenes no solo evidenciaron la intención de Trump de centralizar facultades en el poder ejecutivo, sino que también reflejaron la voluntad de reformar con rapidez amplios sectores de la administración pública federal. En su primera directiva, el 28 de enero, el mandatario dispuso el propósito de “poner fin a la instrumentalización del Gobierno federal”. Al día siguiente, anunció la creación del Departamento de Eficacia Gubernamental bajo la dirección del empresario Elon Musk, con el mandato de reducir el tamaño de las agencias federales y combatir lo que describió como “despilfarro”, de acuerdo con la información reportada.

Durante su primer mes en funciones, Trump avanzó en la puesta en marcha de una iniciativa para recortar la burocracia federal, detalló el medio. Además, el mandatario promovió una serie de órdenes con importantes implicaciones sociales: declaró una ofensiva contra la denominada “ideología extremista de género”, proclamó la restauración de la “verdad biológica” y la “defensa de las mujeres”, eliminó políticas de diversidad, igualdad e inclusión tachándolas de “discriminación ilegal”, y denunció supuestos “sesgos anticristianos”. Entre las medidas más representativas, Trump determinó que el inglés sería la “lengua oficial” del país y endureció las políticas migratorias al establecer restricciones contra quienes consideró “extranjeros criminales”.

De acuerdo con lo publicado, aunque Trump negó durante la campaña tener relación con el denominado Proyecto 2025 –un plan ideológico elaborado por la Fundación Heritage para su segundo mandato–, ha implementado buena parte de sus principios básicos: la reestructuración del Gobierno, la restitución de valores conservadores, el control más estricto de la inmigración y la desregulación. Entre las cabezas visibles de este plan destaca Russell Vought, actual director de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

La relación de Trump con el poder judicial ha estado marcada por episodios de confrontación directa. Tras conocer las reacciones adversas por parte de tribunales federales, en especial de jueces designados por expresidentes demócratas como Barack Obama o Joe Biden, el Gobierno experimentó bloqueos mediante “medidas cautelares a nivel nacional”. Estas acciones judiciales afectaron las políticas presidenciales en materias que incluyeron desde migración hasta financiación federal, políticas de equidad y ciudadanía por nacimiento. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso citado por la fuente, entre el 20 de enero y el 29 de abril se contabilizaron 25 ocasiones en que jueces federales emitieron instrucciones de alcance nacional para detener medidas presidenciales, detalla la información.

El Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora reforzada durante el primer mandato de Trump, proporcionó respaldo al presidente en junio al limitar el poder de los tribunales para bloquear decisiones ejecutivas. La jueza Amy Conney Barrett, hablando en representación del bloque mayoritario, argumentó que “los tribunales federales no están capacitados para ejercer una supervisión general del poder ejecutivo”, según reprodujo el medio original.

Además de estos roces con la judicatura, el mandatario amplió sus intervenciones en esferas previamente alejadas de la influencia presidencial, como las universidades y la Reserva Federal. Según la fuente, Trump ordenó recortes financieros en universidades en respuesta a manifestaciones propalestinas y en protesta por la ofensiva militar de Israel en Gaza. Paralelamente, instruyó una investigación hacia el presidente de la Fed, Jerome Powell, al que calificó públicamente de “corrupto e incompetente”.

Respecto a la relación con los medios de comunicación, Trump excluyó a Associated Press de los grupos de prensa de la Casa Blanca tras desacuerdos sobre la cobertura presidencial y el nombre del Golfo de México, que él intentó renombrar como Golfo de América, informó el medio citado. El Pentágono, durante octubre, condicionó la acreditación de nuevos periodistas a la confidencialidad respecto a información clasificada y presentó una demanda contra la cadena BBC por la edición de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, pronunciado antes del ataque al Capitolio.

Trump ha hecho uso de sus prerrogativas para conceder indultos. Beneficióa participantes en los hechos del Capitolio, a funcionarios condenados por corrupción y a varias personas implicadas en delitos financieros. Algunas circunstancias de estos perdones involucraron directamente a personas del entorno familiar del presidente, quien además reforzó el marco legal y operativo para favorecer la expansión de las criptomonedas en el país, reportó el medio.

Hasta el momento, la intención centralizadora de Trump ha abarcado la mayoría de los ámbitos del aparato estatal. La estrategia de fortalecimiento del poder ejecutivo aparece alineada con la doctrina anunciada en el prólogo del Proyecto 2025, que proclamó el final de la “larga marcha del 'marxismo cultural'”. Esta orientación política se tradujo en iniciativas de amplio alcance que reconfiguraron los equilibrios tradicionales del poder en Estados Unidos.

Según publicó la fuente original, el control de Trump se ve reforzado por la mayoría absoluta que su partido conserva en las dos cámaras del Congreso hasta las legislativas de noviembre, lo cual elimina barreras legales institucionales para la implantación de su agenda interna. Frente a sondeos que otorgan a la oposición demócrata posibilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, Trump manifestó en público la necesidad de prevalecer en esos comicios para mantener la vigencia de su programa.

La expansión de las prerrogativas del presidente ha dejado una huella en la política estadounidense que, de acuerdo con el análisis publicado, podría persistir aún después del actual mandato. Se mantiene así una arquitectura legal y política orientada a la concentración ejecutiva, con instrumentos de control que modifican los pesos y contrapesos que históricamente estructuraron el funcionamiento del Gobierno federal.