Tráfico realiza esta semana una campaña de vigilancia intensiva de transporte escolar

El cinturón de seguridad adquiere una importancia especial cuando se trata de accidentes en transporte escolar, ya que la ausencia de su uso adecuado influye directamente en la gravedad de las lesiones sufridas por menores en siniestros, según la Guía de la Dirección General de Tráfico 'Al cole siempre seguros'. La campaña especial de vigilancia y control al transporte escolar, que arranca este lunes y se extiende hasta el próximo viernes 23 de enero, busca reforzar la seguridad durante los desplazamientos de más de 630.000 estudiantes cada día en España, conforme detalló la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA).

De acuerdo con la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT), agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con policías locales de municipios que decidan sumarse a la campaña, focalizan sus esfuerzos en garantizar que los autobuses escolares respeten estrictamente los límites de velocidad y que los conductores eviten cualquier tipo de distracción mientras están al volante. La vigilancia hace hincapié en la prohibición de utilizar teléfonos móviles u otros dispositivos que puedan desviar la atención del conductor, atendiendo a que las causas más frecuentes de siniestros en los autobuses escolares resultan de velocidades inadecuadas o distracciones al conducir.

Durante el desarrollo de la campaña, como resaltó la DGT, se implementan controles de alcohol y drogas entre los conductores de estos vehículos, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo adicionales para los menores transportados. La Guía 'Al cole siempre seguros', difundida por la propia DGT, advierte sobre la incidencia del consumo de estas sustancias en la siniestralidad vial y pone de relieve la necesidad de realizar controles periódicos y exhaustivos en el sector.

Las inspecciones, reportó la DGT, no se limitan a la conducta de los conductores, ya que las autoridades revisan minuciosamente los vehículos para comprobar que cuenten con las autorizaciones y documentación obligatoria para la prestación del servicio. Asimismo, verifican el correcto estado de los elementos técnicos y de seguridad, asegurando que se ajusten a las normativas vigentes para el transporte escolar.

En esta línea, la campaña también contempla una revisión especial de los requisitos que deben cumplir los conductores de este tipo de vehículos. Según el medio oficial, se comprueba que dispongan del permiso de conducción adecuado, así como del cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso establecidos legalmente. Este control busca garantizar que los profesionales responsables del traslado diario de los menores lo hagan en óptimas condiciones físicas y legales.

La preocupación por la seguridad vial en el transporte escolar responde a datos que contextualizan la vulnerabilidad de los menores durante estos desplazamientos. La DGT destacó que el 90% de los accidentes de tráfico relacionados con menores y el transporte escolar al colegio sucede en el momento de subir o bajar del vehículo o justo después de esa acción. Según explicó el organismo, estos incidentes suelen derivar en atropellos que, en muchos casos, se producen a raíz de una distracción, tanto del conductor del autobús como de peatones o conductores de otros vehículos en el entorno escolar.

Dentro del marco de la campaña, las autoridades inciden en la necesidad de verificar el uso del cinturón de seguridad en aquellos autobuses que lo tengan instalado, recordando el papel que juega este dispositivo en la protección física de los pasajeros menores. El medio oficial insistió en que la falta de utilización del cinturón de seguridad se vincula a una mayor gravedad en las lesiones registradas durante los siniestros, subrayando la importancia de sensibilizar a estudiantes y a responsables del servicio sobre su correcto uso.

Las acciones de vigilancia intensiva se amplían a todos los aspectos críticos que rodean el servicio de transporte escolar, incluyendo el cumplimiento de la normativa que regula tanto los vehículos como los recursos humanos y materiales implicados. Según informó la DGT, estas labores de control buscan no solo detectar irregularidades en los documentos y condiciones técnicas de los autobuses, sino también prevenir y sancionar cualquier infracción que pueda comprometer la integridad de los menores.

Finalmente, la campaña de la Dirección General de Tráfico, que cuenta con el apoyo de ANETRA y la colaboración de las autoridades locales, responde a una preocupación recurrente en el ámbito de la movilidad escolar y servirá para recabar información sobre el cumplimiento de la normativa y los posibles riesgos que persisten en el sector. Las conclusiones que se deriven de estos días de inspección permitirán reforzar la protección de los más jóvenes en uno de sus trayectos cotidianos más sensibles, según reportó la DGT.