Navarra y México se unen en una misión comercial online en la que participan doce empresas forales del sector indutrial

El estado de Querétaro, con más de 1.700 empresas manufactureras y una presencia destacada en los sectores automotriz y aeroespacial, se ha establecido en 2024 como un referente para la inversión industrial extranjera en México. En este contexto, una docena de empresas de Navarra, dedicadas a distintos subsectores industriales, ha iniciado una misión comercial en línea con el objetivo de fortalecer sus lazos de negocio y explorar nuevas oportunidades en el país latinoamericano. El Gobierno foral informó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia del Plan Internacional de Navarra (PIN).

De acuerdo con una nota oficial recogida por el Gobierno foral y transmitida por el medio, las empresas navarras participantes mantendrán desde este lunes hasta el viernes 30 de enero una serie de encuentros individuales con representantes de hasta ocho compañías mexicanas cada una. Estos encuentros virtuales buscan no sólo presentar la oferta navarra en materia de automoción, movilidad eléctrica, digitalización y energías renovables, sino también identificar posibles sinergias, conocer de cerca las particularidades del mercado mexicano e intercambiar experiencias en materia industrial.

Según detalló el Gobierno de Navarra, entre los objetivos de esta misión empresarial online destaca el establecimiento de alianzas con potenciales socios locales y la consolidación de la marca Navarra en el ámbito industrial de México. En la misión participan doce firmas: Forjas de Viana, Ingeniería Iradi, Solartia, Talleres Atondoa, Dinabi Industrial y Desarrollo, Bobinados Osés, Factiun Sun, Enpa Engranajes, Mecanizados Inaher, Marrodán, Talleres Zelaieta y Plastic Repair System. Estas empresas tendrán la oportunidad de interactuar con importantes compañías mexicanas como Grupo Presidente, Canadian Solar y Valeo, seleccionadas por su relevancia dentro de distintos subsectores industriales.

El medio detalló que durante el desarrollo de la misión, el personal del PIN y de la consultora especializada en el mercado mexicano asistirán a las empresas navarras y mexicanas en las reuniones virtuales. El dispositivo logístico cuenta con el acompañamiento de expertos en comercio internacional, quienes guían a las firmas forales en el análisis de las características del mercado local y en la dinámica de los encuentros B2B, que permiten ahondar en posibles alianzas comerciales y tecnológicas.

Previo al inicio de los encuentros virtuales, las firmas navarras llevaron a cabo una sesión preparatoria con la consultora, lo que les permitió obtener una perspectiva general sobre el entorno empresarial mexicano y familiarizarse con el modelo de reuniones comerciales a implementar durante la misión. Esta reunión sirvió también para informar de la posibilidad de que participen través del PIN en la feria International Automotive Industry Supply Summit, programada en Querétaro para los días 6 y 7 de mayo de 2026.

La acción actual sirve como etapa previa y preparatoria para la mencionada convocatoria a la feria internacional del sector automotriz, de acuerdo con la información consignada por el Gobierno navarro. El PIN ha previsto la presencia de un stand conjunto bajo la representación institucional de Navarra, donde las empresas podrán concertar reuniones de negocio y tendrán la ocasión de visitar compañías mexicanas de interés para sus estrategias comerciales, tanto dentro como fuera del estado de Querétaro. Además, cada empresa navarra dispondrá de la opción de organizar agendas individuales fuera de ese estado, en función de sus propios intereses y oportunidades identificadas.

El Ejecutivo foral subrayó en sus reportes la importancia de México como plataforma estratégica para la proyección internacional de la industria navarra, dada su ubicación geográfica y el acceso a una amplia red de tratados de libre comercio, incluyendo acuerdos con Estados Unidos y Canadá. Esta posición refuerza la importancia de iniciativas como la misión comercial online, consideradas como pasos clave para aumentar la visibilidad y la presencia de empresas navarras en áreas industriales altamente competitivas, así como para identificar alternativas de negocio y consolidar una base firme de socios industriales en Latinoamérica.

El avance industrial de Querétaro, según las cifras compartidas por el Gobierno foral, se manifiesta no sólo en la cantidad de empresas manufactureras establecidas, sino también en la especialización de su economía: unas 350 firmas en el ámbito de la automoción y 100 en el sector aeroespacial. Factores como la estabilidad, la seguridad jurídica, el capital humano cualificado y la conectividad nacional e internacional han convertido a este estado en un destino de referencia para la inversión extranjera directa en el sector industrial.

El Gobierno navarro concluyó que la misión comercial en curso contribuye a reforzar la relación entre la comunidad foral y el mercado mexicano, al tiempo que prepara a las empresas participantes para aprovechar con mayor eficacia las oportunidades que se presentarán en futuras citas internacionales, particularmente en el sector de la automoción y la industria avanzada.