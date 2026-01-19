Microsoft soluciona un error de Windows 11 que impedía apagar el ordenador y solo permitía reiniciarlo

La función Secure Launch, integrada en algunos equipos con Windows 11 y orientada a reforzar la seguridad durante el arranque del sistema operativo, ha resultado estar implicada en recientes problemas técnicos tras una actualización de seguridad. Según informó la compañía Microsoft, tras la actualización liberada el pasado 13 de enero, usuarios de la versión 23H2 (KB5073455) han reportado que sus dispositivos presentan dificultades al intentar apagarse o utilizar el modo de hibernación, ya que en ambos casos el sistema solo permite el reinicio del equipo.

Microsoft detalló que la causa se encuentra en la interacción de la mencionada función de seguridad, que emplea virtualización para proteger del malware de ‘firmware’ en el inicio, con los cambios incorporados en la reciente actualización de seguridad. El medio de comunicación, aludiendo a la información publicada en la propia página de soporte de la empresa tecnológica, consignó que este contratiempo ha impactado a dispositivos que cuentan con Secure Launch y ejecutan la versión 23H2 del sistema operativo Windows 11. Además de los fallos para apagar o hibernar, la actualización desencadenó problemas adicionales vinculados al uso de aplicaciones de conexión remota y autenticación.

Entre los errores detectados por usuarios y detallados por Microsoft, figuran inconvenientes en la solicitud de credenciales a través de aplicaciones de acceso remoto, como Azure Virtual Desktop y Windows 365. Este segundo grupo de fallos no solo ha impactado a Windows 11 versión 25H2, sino también a sistemas operativos Windows 10 versión 22H2 ESU y Windows Server 2025, según indicó la compañía.

La actualización de seguridad publicada por Microsoft tenía como objetivo incorporar mejoras y correcciones, tanto a nivel de seguridad como de otras actualizaciones previas. No obstante, según reconoció la empresa en su registro de cambios, los usuarios afectados experimentaron repetidas ocasiones en las que la opción para apagar o hibernar sus dispositivos resultaba inoperativa. En esos casos, la única alternativa disponible consistía en reiniciar el sistema, lo cual limitaba la funcionalidad esperada del equipo.

A raíz de estos problemas, Microsoft desarrolló y puso a disposición una actualización especial fuera de banda (OOB), la cual ya se encuentra accesible desde el Catálogo oficial de Microsoft Update. El objetivo de este parche consiste en subsanar tanto los incidentes detectados con el apagado y la hibernación, como los errores vinculados a la autenticación y uso de conexiones remotas. La empresa ha recomendado que aquellos usuarios que hayan experimentado estos comportamientos indeseados realicen la descarga e instalación de este parche específico para restaurar el funcionamiento normal de sus equipos.

El despliegue de la solución se dirigió especialmente a quienes ejecutan los sistemas operativos donde se identificaron dichos errores, facilitando el acceso directo a la actualización desde el catálogo oficial, según consignó Microsoft. La compañía ha insistido en la adopción de este parche correctivo como medida inmediata para quienes hayan percibido los efectos mencionados tras la actualización de enero.

Por otra parte, el registro de cambios publicado por Microsoft expuso de manera detallada los incidentes presentados y las plataformas afectadas, permitiendo a los profesionales técnicos y a los responsables de infraestructura informática identificar si sus equipos requieren la actualización OOB. También se relató que la aplicación del parche abarca la resolución de los problemas de autenticación remota detectados no solo en Windows 11, sino también en las versiones de Windows 10 y Windows Server referidas, proporcionando una respuesta integral a las incidencias notificadas tras la última actualización mensual.

Estas acciones forman parte de la política de Microsoft orientada a atender y corregir problemas detectados tras la distribución de nuevas versiones o parches de seguridad, involucrando tanto la emisión de actualizaciones programadas como soluciones fuera del ciclo habitual, cuando así lo exigen las circunstancias que afectan a los usuarios, tal como reportó la empresa tecnológica.