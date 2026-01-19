Los Bills despiden al entrenador Sean McDermott, luego de la derrota ante Broncos

Redacción Deportes, 19 ene (EFE).- Los Buffalo Bills de la NFL anunciaron este lunes el despido de su entrenador Sean McDermott luego de la derrota en la ronda divisional de la Conferencia Americana (AFC) ante los Denver Broncos.

"Sean ha hecho un trabajo excepcional al frente de nuestro equipo durante las últimas nueve temporadas, pero ahora necesitamos una nueva estructura de liderazgo para brindar a esta organización la mejor oportunidad de llevar a nuestro equipo al siguiente nivel. Se lo debemos a nuestros jugadores y a la 'Bills Mafia'", señaló Terry Pegula, propietario del equipo.

La decisión llegó después de que el sábado anterior Buffalo fue eliminado en tiempo extra 33-30 por los Denver Broncos, lo que impidió que el equipo llegar a la final de la Conferencia Americana, antesala del Super Bowl.

"Sean ayudó a cambiar la mentalidad de esta organización y fue fundamental para que los Bills se convirtieran en un equipo que participaba constantemente en los playoffs. Respeto todo el trabajo, la lealtad y la atención al detalle que demostró por este equipo y la comunidad. Le deseo a Sean y su familia lo mejor", agregó Pegula.

McDermott arribó a los Bills en la temporada 2017 con la misión de convertirlo en un participante frecuente de los playoffs, algo que coincidió.

Antes de aquel año, Buffalo había tenido su más reciente participación en postemporada en la campaña 1999; desde la primera temporada de McDermott los Bills clasificaron.

En nueve temporadas, el entrenador llevó al equipo a ocho participaciones en los playoffs, en la cuales fue eliminado dos veces en la ronda de comodines, cuatro en la ronda divisional y arribó a dos partidos por el título de la AFC, que perdió contra los Kansas City Chiefs en 2020 y 2024.

McDermott se va con un récord de temporada regular de 98 triunfos y 50 derrotas, en playoffs deja una marca de ocho victorias y ocho tropiezos.

"Desde ahora, Brandon Beane se desempeñará como presidente de operaciones y gerente general de los Buffalo Bills y supervisará la búsqueda de nuestro nuevo cuerpo técnico", concluyó el propietario. EFE