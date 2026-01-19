Infantino lamenta "las escenas inaceptables" de final de la Copa África y pide "medidas pertinentes" a la CAF

La intervención del capitán de Senegal, Sadio Mané, contribuyó a calmar a su equipo en un momento de alta tensión durante la final de la Copa África entre Marruecos y Senegal. La situación se tornó crítica cuando, tras una serie de decisiones arbitrales en los minutos finales del partido, la selección senegalesa consideró abandonar el terreno de juego. Según reportó el medio Europa Press, este episodio ha provocado una fuerte reacción del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha demandado respuestas inmediatas y medidas estrictas por parte de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ante los incidentes ocurridos.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, Infantino manifestó descontento por los episodios que tuvieron lugar tanto en el césped como en las tribunas, señalando su decepción por las “escenas inaceptables” al cierre del encuentro. La tensión aumentó cuando, tras el tiempo reglamentario, el árbitro anuló el gol de Senegal por una supuesta falta de Achraf Hakimi y, poco después, señaló un penalti a favor de Marruecos luego de una revisión por el sistema de videoarbitraje. Estas decisiones detonaron la frustración de los jugadores y el cuerpo técnico senegales, así como conflictos entre hinchas y personal de seguridad en las gradas.

La Confederación Africana de Fútbol quedó bajo presión, ya que Infantino pidió que los órganos competentes disciplinarios de la organización actúen para evitar que este tipo de incidentes se repitan. Infantino hizo pública su posición a través de su cuenta oficial en Instagram, donde especificó: “Lamentablemente, presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto”.

El altercado surgió poco después de que la selección senegalesa, dirigida por Pape Thiaw, se mostró reacia a continuar el partido tras el penalti concedido en tiempo de descuento, lo que amenazó con alterar el desenlace de la final. En medio de la confusión, Sadio Mané jugó un papel relevante persuadiendo a sus compañeros de equipo para retornar al campo de juego. El penal fue finalmente ejecutado por Brahim Díaz, pero no lo concretó, enviando el partido a una prórroga en la cual Pape Gueye, jugador del Villarreal CF, marcó el gol que definió el título.

Infantino insistió en que la integridad de las competiciones se sostiene sobre el respeto estricto a las decisiones arbitrales y a las reglas establecidas. Según puntualizó Europa Press citando sus declaraciones, sostuvo: “Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros dentro y fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y acatando las Reglas de Juego porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol”.

El dirigente de la FIFA también dirigió un mensaje a entrenadores, jugadores y aficionados, recordando la responsabilidad de actuar como ejemplo tanto para quienes asisten a los estadios como para los espectadores a nivel mundial. Resaltó que los equipos y el personal técnico tienen la obligación de ejercer liderazgo positivo y de contribuir al mantenimiento del orden y el respeto en todos los ámbitos del fútbol.

En sus intervenciones, Infantino recalcó la gravedad de lo ocurrid o y reiteró la condena a “las horribles escenas que se presenciaron este domingo”, pidiendo que no se vuelvan a registrar situaciones similares. Además, dejó clara su expectativa respecto a la respuesta de la Confederación Africana de Fútbol, subrayando la necesidad de sanciones y acciones preventivas.

Pese a los incidentes, el presidente de la FIFA felicitó públicamente tanto a Senegal, por obtener el campeonato, como a Marruecos, por su desempeño durante el torneo y por su labor como anfitrión. Europa Press consignó que Infantino expresó su agradecimiento al rey Mohammed VI por su permanente apoyo al desarrollo futbolístico, y a Fouzi Lekjaa, presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, reconociendo su trabajo durante el campeonato.

El episodio dejó expuesta una serie de desafíos para la organización del fútbol africano, así como para los organismos responsables de velar por el cumplimiento de las reglas y la seguridad tanto dentro como fuera del campo. Según Europa Press, Infantino vinculó directamente estos incidentes con un llamado a la reflexión y a la acción inmediata de la CAF, exhortando a que se implementen mecanismos eficaces para salvaguardar la integridad de futuros eventos deportivos en el continente.

De acuerdo con los hechos narrados por Europa Press, la final de la Copa África dejó una huella significativa en la percepción sobre la conducta de jugadores, técnicos y aficionados, abriendo un debate sobre la gestión de crisis, la seguridad en los escenarios deportivos y la confianza en las decisiones arbitrales cuando se disputan títulos continentales.