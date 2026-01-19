Humor, memoria y emoción marcan la programación de esta semana en el LAVA

El testimonio autobiográfico de Cristina Rivera Garza, dirigido por Juan Carlos Fisher y llevado a escena por la intérprete mexicana Cecilia Suárez, forma parte de la programación de esta semana en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA). Según la información de la Fundación Municipal de Cultura, la obra “El invencible verano de Liliana” ha agotado las localidades para su función del sábado 24, y traslada al público la memoria de Liliana, asesinada en 1990, a partir de la adaptación teatral del libro ganador del Premio Pulitzer 2024.

El LAVA confirmó a través de un comunicado, publicado por la Fundación Municipal de Cultura y recogido por la prensa local, que la cartelera de esta semana enfatiza la diversidad temática y formal, con actividades que buscan reunir “todos los mundos en un escenario”. La programación incluye distintas propuestas teatrales orientadas a públicos variados, combinando comedia, memoria histórica y montajes dirigidos a familias.

Las actividades comienzan el jueves 22 a las 20.30 con “Charlas de azucarillo”, una obra de la compañía Las Couchers galardonada con el Premio al Mejor Intérprete de Circo en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas. Según el comunicado, el espectáculo recurre al humor absurdo para cuestionar el negocio de la felicidad y los discursos motivacionales contemporáneos. Dos personajes denominados Consuelo y Socorro encarnan a asesoras “excéntricas” que, utilizando estrategias paródicas, guían al público por un viaje “delirante y liberador” en el que la autoexigencia y la búsqueda de la felicidad absoluta quedan expuestas a través de la sátira y el humor físico.

“El invencible verano de Liliana” sube al escenario el sábado 24 a las 20.30 horas. El montaje adapta el texto original de Rivera Garza, quien narra la historia de su hermana Liliana, víctima de feminicidio en 1990. La obra, según la Fundación Municipal de Cultura, se presenta como un testimonio que convierte el dolor y el duelo en una afirmación de amor y un acto de justicia. El equipo creativo utiliza la palabra como mecanismo para transformar la pérdida en memoria compartida y reivindicación. Cecilia Suárez, protagonista del montaje, asume el reto de trasladar al escenario este relato basado en hechos reales, cuya repercusión ha sido reconocida tanto en el ámbito literario como escénico.

La programación se completa el domingo 25 a las 18.30 con “Matres”, de la compañía Campi qui pugui teatre. Según detalló la Fundación Municipal de Cultura, el espectáculo ha recibido reconocimientos como el Premio Feten 2025 a la Mejor Autoría, el Premio del Público en la Mostra d’Igualada y el Premio de la Crítica de Artes Escénicas de Cataluña al Mejor Espectáculo Familiar. “Matres” relata el desarrollo de un niño acompañado por la presencia determinante de su madre, su tía y su abuela. La pieza, conforme a lo indicado por la fundación y recogido en medios vallisoletanos, explora temas como la maternidad, la pérdida y el paso del tiempo, recurriendo al humor y abordando la celebración de la vida desde un punto de vista infantil, al tiempo que pone de relieve la importancia de los vínculos generacionales.

El LAVA mantiene una política de acceso con tarifas diferenciadas, según publicó la Fundación Municipal de Cultura. Las entradas para “Charlas de azucarillo” tienen un coste general de 10 euros, mientras que “Matres” ofrece localidades al precio de 5,50 euros. Ambos espectáculos permiten la compra de entradas en la web lavavll.es (con recargo por servicio) y en taquilla, disponible de martes a sábado entre las 12.00 y 14.00 y las 18.00 y 20.30 horas, además de los domingos de función a partir de dos horas antes del comienzo de la actividad.

La programación escénica del LAVA contempla descuentos en taquilla para colectivos como menores de 30 años, personas desempleadas, grupos organizados y estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, así como en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, según reportó el propio espacio cultural. Además, quienes asisten a los espectáculos familiares pueden acceder a precios reducidos si forman parte de familias numerosas, se encuentran en situación de desempleo o acuden en grupo.

Actualmente se mantienen a la venta los abonos del programa SCNAFamiliar, que facilitan la selección de seis o diez espectáculos familiares de la temporada comprendida entre enero y mayo. Estos abonos incluyen descuentos de hasta 20 euros y opciones para beneficiarse de tarifas especiales en algunas funciones incluidas en la cartelera del periodo actual, según expuso la Fundación Municipal de Cultura.