Febas adelanta al Elche ante el Sevilla en un primer tiempo de ida y vuelta (1-0)

Elche (Alicante), 19 ene (EFE).- Un gol del centrocampista Áleix Febas en el minuto 14 ha puesto en ventaja al Elche ante el Sevilla al descanso, tras una primera parte abierta y con ocasiones que convirtió a los guardametas en los protagonistas del encuentro.

Tras un buen inicio del conjunto hispalense, el Elche golpeó en una acción mal defendida por el Sevilla y estuvo cerca de ampliar su renta poco después, mientras que el equipo andaluz intentó reaccionar con un disparo de Agoumé al travesaño.

Odysseas e Iñaki Peña también tuvieron protagonismo al efectuar dos grandes paradas que evitaron los goles de Álvaro Rodríguez y Sow, respectivamente. EFE