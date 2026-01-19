Andalucía pide al Ministerio de Sanidad que incluya las reivindicaciones de los TCAE en el Estatuto Marco

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha mostrado este sábado su "comprensión" a los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) que reivindican el reconocimiento de su categoría profesional.

Asimismo, Sanz, que considera que es una "aspiración legítima y coherente con la evolución de las titulaciones, las competencias y la realidad del trabajo que desarrollan" estos profesionales sanitarios, ha pedido al Ministerio de Sanidad, que tiene las competencias de la clasificación del personal estatutario sanitario, que incluya este reconocimiento en el nuevo Estatuto Marco que está elaborando.

Según ha precisado la Junta en una nota de prensa, el titular de Sanidad, "consciente de que este proceso de reforma estatal se está prolongando en el tiempo más de lo deseable para colectivos que llevan años esperando una solución estructural" y "compartiendo la legitimidad de su reivindicación", ha trasladado a los TCAE que la "vía adecuada" para una modificación de la clasificación profesional del colectivo debe producirse necesariamente en el ámbito estatal, mediante una reforma del Estatuto Marco y de las normas básicas que regulan esta materia, por lo que, ha reivindicado al Ministerio de Sanidad que "ejerza sus competencias en el marco del diálogo social".

Además, Sanz ha explicado que el borrador del Estatuto Marco del personal estatutario que está elaborando el Ministerio configura un modelo de clasificación común para todo el Sistema Nacional de Salud, basado en el nivel de titulación oficialmente reconocido en el Marco Español de Cualificaciones; refuerza la existencia de un catálogo estatal homogéneo de equivalencias entre categorías profesionales y, además, limita la capacidad de actuación directa de las comunidades autónomas en esta materia.

No obstante, el consejero se ha comprometido a "seguir defendiendo activamente" este reconocimiento, "impulsando los avances que sí están dentro de nuestras competencias y acompañando las demandas del colectivo ante las instancias estatales".

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno andaluz ha impulsado medidas concretas de desarrollo profesional para el colectivo TCAE, entre las que ha destacado la reciente aprobación de los baremos de carrera profesional, que "permiten por primera vez de manera efectiva el acceso a los niveles superiores de carrera del personal TCAE, con la que hemos desbloqueado una situación que permanecía pendiente desde que esta posibilidad fue reconocida la anterior Administración en 2006". "Este avance supone un paso relevante en el reconocimiento profesional, la motivación y la progresión del colectivo dentro del sistema sanitario andaluz", ha valorado.

Asimismo, ha señalado, como otro ejemplo de la "apuesta decidida" por este colectivo que desempeña un papel esencial en el funcionamiento diario de los centros sanitarios, del nivel de responsabilidad que asumen y del esfuerzo sostenido que realizan en un contexto asistencial cada vez más exigente, "el importante impulso en las plantillas de la categoría". De hecho, el SAS cuenta ahora con más de 3.500 TCAE más que en 2018, lo que supone un incremento de casi el 28% en los últimos siete años.