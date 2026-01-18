Tropas de Damasco continúan su avance en áreas de la alianza liderada por kurdosirios

El Cairo, 18 ene (EFE).- Las tropas del Gobierno sirio han continuado este domingo su avance en ciudades y aldeas controladas desde hace años por la alianza armada liderada por kurdosirios en el noreste del país, entre acusaciones recíprocas y esfuerzos diplomáticos para contener la situación y mantener los acuerdos para integrar a los kurdos en la nueva Siria.

Según los medios oficiales de Damasco, el Ejército sirio ha extendido en las últimas horas su control sobre vastas áreas del norte del país, desplazando a los combatientes de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) de posiciones estratégicas que habían administrado desde la derrota del Estado Islámico (EI) en la región, en 2014.

Entre las zonas recientemente capturadas figuran la estratégica ciudad de Tabqa, en las inmediaciones de Raqqa, la mayor ciudad bajo control de las FSD, así como dos presas sobre el río Éufrates consideradas como puntos claves para el control de recursos hídricos y energéticos en la zona, según informó este domingo la agencia oficial de noticias siria, SANA.

El Ejército sirio, en comunicados citados también por la televisión oficial Al Ejbaria, había afirmado con anterioridad la captura de varias aldeas y pueblos en las inmediaciones de Raqqa, incluidas las localidades de Ratla y Hamam, en un golpe significativo a la autonomía kurda.

Además, Damasco anunció el control de campos petrolíferos como Rasafa y Sufyan, esenciales para la economía de la región noreste, mientras en el este de la provincia septentrional de Alepo, el Ejército ha asegurado Deir Hafer, Maksana y aldeas circundantes como Hneida, Rajm al Ghazal, Mansoura y Zur Shamar, tras la retirada parcial de la zona de los combatientes de las FSD.

Estos avances han permitido al Ejército sirio consolidar su presencia a lo largo del río Éufrates, dividiendo efectivamente los territorios kurdos y acercándose a la ciudad de Raqqa.

Las fuerzas gubernamentales acusaron, por otro lado, a las FSD de volar este domingo dos puentes sobre el Éufrates en Raqqa, así como las principales tuberías de agua que abastecen a la ciudad, las cuales discurren a lo largo de uno de esos puentes, lo que provocó un corte total de agua en la ciudad, según SANA.

Por su parte, el portavoz de la alianza liderada por kurdosirios, Farhad Shami, ha acusado a Damasco en un mensaje en X de "traición" y de "violar" los entendimientos alcanzados para contener la situación.

Aseguró también este domingo que los combatientes de las FSD "se encuentran actualmente enfrascadas en intensos enfrentamientos contra militantes afines a Damasco en la ciudad de Mansoura".

La escalada en el norte sirio se produce pese al acuerdo de integración alcanzado en marzo de 2025 entre las FSD y Damasco.

Los líderes kurdos afirman que estos avances violan los términos de ese acuerdo y representan un intento de eliminar la autonomía kurda, exacerbado por el estancamiento en las negociaciones para incorporar a los combatientes de las FDS al Ejército nacional.

La escalada continúa pese a los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos, que mantiene una presencia militar limitada en el noreste sirio para combatir restos del EI, entre temores de que la actual escalada afecte negativamente a la lucha contra el terrorismo en la zona.

El enviado especial estadounidense Tom Barrack se reunió el viernes en la ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí, con el comandante de las FSD, Mazloum Abdi, y líderes kurdos iraquíes como Masoud Barzani, en un intento de mediar y revivir las conversaciones estancadas sobre la integración de los kurdosirios.