El OIEA anuncia el inicio de "reparaciones cruciales" en la central nuclear de Zaporiyia

La central nuclear de Zaporiyia ha quedado hasta en doce ocasiones sin suministro eléctrico desde febrero de 2022, según consignó el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Según informó este organismo, el proceso de restauración de la última línea eléctrica de emergencia avanza bajo estricta supervisión internacional y bajo acuerdos temporales de alto el fuego, en un contexto que ha visto repetidos incidentes derivadas del conflicto militar.

El OIEA anunció, de acuerdo con la publicación realizada este domingo, que un equipo técnico ucraniano está desarrollando reparaciones en el sistema de emergencia de la línea eléctrica de 330 kilovoltios Ferosplavna-1, la cual quedó fuera de servicio tras los ataques ocurridos el 2 de enero. Estas labores se efectúan bajo la vigilancia directa de especialistas del OIEA, y dentro de un marco de alto el fuego mediado por este organismo internacional, explicó el director general Rafael Mariano Grossi a través de mensajes publicados en redes sociales.

El alto el fuego anunciado por el OIEA en la mañana del sábado habilitó la ejecución segura de las reparaciones en la infraestructura eléctrica auxiliar de la que depende la mayor central nuclear europea, situada en la región de Zaporiyia. Este acuerdo se suma a un cese temporal anterior que entró en vigor el 30 de diciembre para permitir arreglos previos en la misma línea de emergencia, detalló el propio organismo según publicaciones de prensa.

La central nuclear de Zaporiyia permanece intervenida por fuerzas rusas desde marzo de 2022. El OIEA ha alertado sobre el impacto de la actividad militar en la zona, señalando interrupciones reiteradas en los sistemas eléctricos tanto de Zaporiyia como de otras plantas nucleares en Ucrania, incluidas Chernóbil, lo que, en palabras de Grossi y según recogió el medio, “subraya una vez más la importancia de una infraestructura de red eléctrica fiable para la seguridad nuclear”.

Rusia y Ucrania mantienen posiciones enfrentadas sobre la responsabilidad de los ataques a la infraestructura eléctrica circundante. Ambos gobiernos se acusan mutuamente por los bombardeos que han provocado que la central funcionase en repetidas ocasiones bajo condiciones de emergencia y sin alimentación eléctrica externa, una situación que ha elevado las preocupaciones internacionales respecto a un posible accidente nuclear, de acuerdo con el seguimiento del OIEA.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de su tipo en Europa, opera en un entorno de riesgo constante mientras persiste la confrontación bélica en el área. Los acuerdos de alto el fuego promovidos y supervisados por el OIEA permiten que los equipos técnicos, bajo resguardo internacional, puedan abordar daños críticos en la infraestructura de la planta y mitigar, en lo posible, los riesgos de incidentes nucleares derivados de la inestabilidad energética, reportó el organismo.

Según las últimas informaciones del OIEA, la continuidad de las labores de mantenimiento y reparación en la central depende de la existencia de condiciones mínimas de seguridad garantizadas por los acuerdos temporales de cese de hostilidades. El propio Grossi advirtió en fechas recientes sobre la fragilidad de la seguridad nuclear en Ucrania ante la persistencia de ataques que ponen en situación vulnerable a las instalaciones nucleares, y puso de relieve la relevancia de reforzar la integridad de la red eléctrica como barrera frente a consecuencias de mayor gravedad.