EEUU completa la retirada de la base iraquí de Ain al Assad

El Ejército de Estados Unidos ha abandonado por completo las instalaciones de la base militar iraquí de Ain al Assad y las autoridades militares de Irak han asumido su control, unos cinco meses después del acuerdo entre Washington y Bagdad para la salida progresiva de las fuerzas estadounidenses entre 2025 y 2026.

"El jefe del Estado Mayor del Ejército, Teniente General Abdul Amir Rashid Yarallah, supervisó hoy la distribución de tareas y responsabilidades entre las diversas ramas y formaciones en la Base Aérea de Ain al Assad, tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y la asunción del control total de la base por parte del Ejército iraquí", reza un comunicado del Ministerio de Defensa de Irak recogido por la agencia oficial de noticias INA.

El Ejército de Irak ha inspeccionado al completo las instalaciones para certificar el buen funcionamiento de su infraestructura, así como sus aspectos administrativos y logísticos, "garantizando así el máximo nivel de preparación para el pleno cumplimiento de las tareas asignadas".

Sus próximo pasos en la base se centrarán implementar la "coordinación" y "cooperación" entre las unidades militares con el objetivo de "aprovechar sus capacidades y ubicación estratégica", al ser "una de las bases militares más importantes dentro del área de responsabilidad".

Las fuerzas estadounidenses formaban parte de la llamada Fuerza de Intervención Conjunta dentro de la Operación Resolución Inherente, que comenzó en 2014 con el objetivo de derrotar a Estado Islámico en Siria e Irak, en un momento en el que la organización yihadista sembraba el pánico en ambos países con avances territoriales que le llevaron a conquistar buena parte del territorio.

Con la retirada, Estados Unidos ha respondido a las peticiones formuladas desde hace meses por el Gobierno iraquí en unas conversaciones interrumpidas en agosto de 2024, dentro del aumento de las tensiones regionales y el incremento de ataques de milicias proiraníes

Precisamente, la gran incógnita reside en el comportamiento de las milicias proiraníes que están integradas dentro del aparato de seguridad iraquí. Se trata de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la organización que aglutina a las principales milicias del país asociadas con Teherán, de enorme trascendencia en la política nacional de Irak, hasta el punto de que el Gobierno iraquí está impulsando una ley para convertirlas en una institución de seguridad independiente, a pesar de las quejas de EEUU por su afinidad con la república islámica.

Bagdad considera a las milicias como esenciales para mantener el control interno del país a pesar de su tendencia al exceso de violencia a la hora de reprimir manifestaciones contra las autoridades, como ocurrió en 2019 con el aplastamiento del movimiento social Tishrin.