CCOO viaja a China para abordar las nuevas formas de empleo y la digitalización

El itinerario de la delegación incluye un recorrido por Xiong'an, un enclave conceptualizado como "ciudad del futuro" en China, que busca posicionarse como un referente de desarrollo sostenible a través de la innovación tecnológica. Según el sindicato, la expedición responde a una invitación de la Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU) y apunta a fortalecer los lazos de cooperación sindical, así como analizar conjuntamente los retos que plantea la digitalización y la transformación de los entornos laborales. Así lo reportó el sindicato CCOO en su comunicado de este domingo.

Durante la visita, la representación de la Comisión Ejecutiva de CCOO, encabezada por el secretario general Unai Sordo, mantendrá reuniones en Beijing, Shanghái y Xiong'an. Está previsto que los encuentros incluyan a la dirección nacional de la Federación Nacional de Sindicatos de China, bajo la conducción de su vicepresidente Wei Dichun. También participarán ejecutivos de la ACFTU de Shanghái y representantes de sindicatos de base, detalló CCOO.

El programa de trabajo incluye un análisis conjunto de los desafíos de afiliación ante las nuevas formas de empleo, así como los impactos de la digitalización en el mundo laboral. CCOO informó que la adaptación de los sindicatos a las plataformas digitales y a las transformaciones en el empleo constituye uno de los principales ejes de la agenda establecida con las organizaciones sindicales chinas.

Además de las reuniones institucionales, la delegación de CCOO ha proyectado visitas a empresas nacionales y multinacionales asentadas en la República Popular de China, así como a centros tecnológicos estratégicos, conocidos como ‘hubs’. El propósito es evaluar in situ proyectos y tendencias vinculados a sistemas tecnológicos avanzados, innovación sostenible y la aplicación de herramientas como el ‘Internet de las cosas’ (IoT), inteligencia artificial, análisis masivo de datos (‘big data’) y computación en la nube.

Uno de los puntos destacados en la agenda es la visita a Xiong'an, localidad impulsada como área de desarrollo industrial, digital y ecológico. Según CCOO, esta urbe ejemplifica el enfoque de “ciudad verde”, donde la planificación urbana se basa en criterios de sostenibilidad y eficiencia gracias a la integración de tecnología de vanguardia. El sindicato señala que el modelo de Xiong'an pretende servir de referente para futuras áreas metropolitanas, fusionando prácticas laborales innovadoras con objetivos medioambientales.

Esta misión de intercambio forma parte de una relación bilateral que se inició con la presencia de la ACFTU en el 13.º Congreso Confederal de CCOO. Desde entonces, ambas organizaciones han mantenido canales abiertos para el intercambio de experiencias y el desarrollo de iniciativas compartidas que respondan a los cambios en la economía global y la organización del trabajo, consigna el sindicato.

CCOO puntualizó que en este tipo de encuentros se exploran mecanismos para integrar a los trabajadores de sectores emergentes y para adaptar la acción sindical a los entornos digitales, en un contexto marcado por la automatización, la movilidad laboral y los nuevos modelos de producción.

La agenda de la delegación abarca también sesiones de trabajo con sindicatos de base chinos, lo que permite conocer prácticas locales ante la afiliación de trabajadores en plataformas digitales y estructuras empresariales tecnológicamente avanzadas. Esta aproximación facilita, según CCOO, la identificación de estrategias para abordar las tensiones sociales y laborales derivadas de la automatización y la expansión del empleo en línea.

Esta delegación liderada por Unai Sordo representa uno de los recientes pasos del sindicato en materia de internacionalización y búsqueda de respuestas frente a la digitalización global. Según reiteró CCOO, la colaboración con entidades como la ACFTU es clave para examinar la compatibilidad entre innovación tecnológica, desarrollo sostenible y derechos laborales en contextos culturales y económicos diversos.

Las visitas a empresas multinacionales y centros de innovación en China se enmarcan dentro de un intento por identificar modelos empresariales emergentes y sus efectos sobre la representación y organización sindical. De acuerdo con el sindicato, la observación directa de estos escenarios contribuirá al diseño de estrategias sindícales eficaces para entornos económicos en transformación.

CCOO subraya que la experiencia de China, tanto en expansión tecnológica como en reconfiguración de ciudades y empleos, ofrece un campo de estudio relevante para el sindicalismo español y europeo. El sindicato sostiene que la adaptación a las nuevas realidades laborales requiere cooperación internacional, observación de buenas prácticas y diálogo entre actores sociales para anticipar las consecuencias de la digitalización y la innovación en el empleo.

Tal como mencionó CCOO en su nota de prensa, la agenda de la delegación contempla foros de discusión sobre el impacto social y laboral de la digitalización, así como reuniones donde se compartirán experiencias sobre afiliación en sectores donde la precariedad, la informalidad y la automatización han incrementado. Todo ello, enmarcado en el interés mutuo por establecer propuestas de cooperación estratégica entre organizaciones sindicales de ambos países.

La delegación finalizará su misión tras una serie de encuentros destinados a evaluar el papel de los sindicatos ante las transformaciones industriales, tecnológicas y medioambientales, con la intención de trasladar las lecciones aprendidas y los modelos observados a los desafíos actuales que enfrenta el sindicalismo en España y sus aliados internacionales, concluyó CCOO.