Vaitiare Bandera y Pedro Ruiz disfrutan de una comida "de amigos" en Madrid

Pedro Ruiz evitó responder a los reporteros sobre un posible contacto con Julio Iglesias luego de que se conocieran denuncias de dos exempleadas del cantante, limitándose a declarar que no tenía más información al respecto. La noticia se centra en el encuentro en Madrid entre la modelo Vaitiare Bandera y el presentador, que según informó el medio, tuvo lugar recientemente y atrajo la atención de la prensa debido al pasado sentimental que ambos comparten y a las recientes declaraciones públicas de Vaitiare.

Tal como publicó el medio, Vaitiare Bandera aprovechó su estancia en España para disfrutar de encuentros sociales, entre ellos un almuerzo en la capital con Pedro Ruiz. Este encuentro se produjo poco después de que la modelo apareciera en el programa '¡De viernes!' para compartir detalles sobre la relación que mantuvo previamente con Julio Iglesias. La reunión entre Bandera y Ruiz tuvo lugar en un restaurante de la ciudad y surgió como una continuación del vínculo de amistad que ambos cultivaron después de haber sostenido un breve romance, tras la ruptura de Vaitiare con el conocido cantante internacional.

El medio detalló que, al salir del restaurante, Pedro Ruiz fue abordado por la prensa. Ante las cámaras, el presentador sostuvo en dos ocasiones que la comida fue "de amigos, nada más", y no ofreció detalles adicionales sobre la naturaleza de su encuentro, ni sobre cuestiones relacionadas con Julio Iglesias. Ruiz tampoco quiso confirmar si ha mantenido contacto reciente con el artista a propósito de las denuncias que han presentado dos exempleadas del hogar, quienes acusan a Iglesias de agresiones sexuales. "No tengo más texto", declaró el comunicador, zanjando así las preguntas sobre el tema.

Según consignó la plataforma de noticias, tras la salida de Ruiz, Vaitiare Bandera abandonó también el restaurante. Al momento de ser consultada por los medios presentes acerca de su relación actual con Julio Iglesias y sobre las denuncias dirigidas contra él, Bandera rehusó hacer comentarios y optó por alejarse rápidamente del lugar, mencionando que "tengo frío" en lugar de responder a las preguntas formuladas por los reporteros.

De acuerdo con lo reportado por el mismo medio, la interacción entre Bandera y Ruiz refleja el mantenimiento de relaciones cordiales tras su historia personal y la decisión de ambos de no pronunciarse sobre el entorno de Julio Iglesias en medio del contexto generado por las acusaciones que pesan sobre el cantante. El almuerzo, que se desarrolló en un entorno público y bajo la mirada de los medios, sirvió para evidenciar la amistad entre la modelo y el presentador y la cautela de ambos frente a temas sensibles vinculados al artista internacional.

La cobertura también indicó que este tipo de encuentros y la permanente atención mediática en torno a los protagonistas ponen de manifiesto el interés público por el círculo cercano de Julio Iglesias y por las opiniones de quienes han formado parte de su vida. Tanto Vaitiare Bandera como Pedro Ruiz optaron por no entrar en polémicas ni emitir comentarios adicionales sobre el entorno del cantante, centrando el foco en su vínculo personal y en la naturaleza amistosa de su reencuentro.