Konstantin y Kyril de Bulgaria desvelan cómo se encuentran sus padres, Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo

Konstantin y Kyril de Bulgaria han asistido este sábado al respondo por la princesa Irene de Grecia que ha tenido lugar en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid y allí han querido tener unas bonitas palabras de recuerdo.

Demostrando la buena relación que existe entre ambos, los hijos de Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo han desvelado ante las cámaras de Europa Press el motivo de su ausencia. "No están en Madrid, pero están bien", ha confirmado.

Además, Konstantin y Kyril han asegurado que querían "mucho, muchísimo" a la princesa Irene de Grecia y que la van a recordar "por esa sencillez y esa sonrisa que tenía fantástica". Demostrando los lazos tan estrechos con la Familia Real española, ambos han confesado que "siempre" les apoyarán en los buenos y malos momentos.

