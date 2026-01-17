El jurado de 'MasterChef' reacciona a la salida de Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera ha decidido poner punto y final a su etapa en 'MasterChef' tras trece años en el jurado del programa con el objetivo de centrarse en su familia y afrontar nuevos y sorprendentes retos profesionales que todavía no ha desvelado.

Una noticia que pillaba por sorpresa a todos los espectadores del espacio y de la que ella misma hablaba en exclusiva para la revista ¡HOLA! asegurando que "MasterChef ha sido una etapa enriquecedora, pero ha llegado el momento de poner fin y emprender nuevos desafíos".

Este viernes, el nuevo jurado del programa acudía a los Premios Iris y allí desvelaban cómo han vivido esta noticia. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja se dejaban ver de lo más sonrientes y esta última confesaba que se encuentra "con muchísima ilusión y muy feliz" tras su fichaje.

Además, la joven desvelaba sentirse "con muchas ganas de esta nueva temporada", en la que habrá "muchas sorpresas" y que no tiene duda de que "va a ser espectacular".

Por su parte, Pepe se sinceraba sobre la marcha de Samantha y aseguraba que "lloramos diez minutos y, luego, en esas decimos 'venga, pues hay luz, hay vida y ya está, ya hay futuro'".