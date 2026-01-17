(Crónica) El Betis gana el pulso europeo al Villarreal

El Real Betis superó (2-0) al Villarreal para reivindicar su lucha europea ante un rival de la zona alta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, en un sábado a vueltas con el VAR y muchos goles en Son Moix y El Sadar, donde Mallorca y Osasuna vencieron (3-2) a Athletic Club y Real Oviedo.

El choque con aroma europeo en La Cartuja tuvo una primera mitad igualada en la que el Betis dominó pero el 'Submarino' supo amenazar a la contra. El 0-0 fue culpa de Álvaro Valles y Luiz Júnior, quienes atajaron la mejor de cada equipo ya cerca del descanso. Marc Roca la tuvo cuando el meta amarillo parecía ya vendido y Georges Mikautadze tampoco acertó en el otro área.

Tras el paso por vestuarios, el choque siguió animado y de nuevo Marc Roca la tuvo y, en los visitantes, Tajon Buchanan. Cerca de la hora de encuentro, el Betis se adelantó con el 1-0 de Aitor Ruibal, en un balón de Antony que no acertó a despejar Dani Parejo. Los locales no se metieron atrás y al Villarreal le costó reaccionar, hasta otra ocasión de Buchanan que sacó Valles.

Entonces, los de Marcelino García Toral se quedaron con diez por la roja a un Santi Comesaña que no supo gestionar su pique con Gio Lo Celso, y el Betis firmó el segundo con un gran gol de Pablo Fornals. El equipo andaluz hizo buena su necesidad de afianzar la zona europea en un tramo irregular de resultados y el 'Submarino' se acomodó en su histórica primera vuelta, firme aún en el 'Top 4'.

En Son Moix, el inicio de la segunda vuelta no fue halagüeño para un Athletic Club que encajó su tercera derrota en los últimos cuatro partidos y se alejó otro poco de la zona europea. Además, los 'leones' se fueron bien frustrados por perdonar buenas ocasiones y por la polémica que marcó el encuentro, con dos penaltis de VAR para los locales en el 'hat-trick' de Vedat Muriqi.

El 'Pirata' puso la puntería a los cinco minutos, cuando los vascos ya habían dejado una buena puesta en escena, pero los problemas en defensa de ambos equipos se vieron también a los tres minutos con el 1-1 de Unai Gomez. Leo Román evitó la remontada del Athletic y Muriqi puso el 2-1 en el rechace de su penalti.

La pena máxima fue por una mano de Vivian, muy reclamada por los visitantes porque venía de un rebote. De nuevo, tres minutos después, el Athletic empató, esta vez por medio de Nico Williams. En la reanudación, el ida y vuelta se rompió con otro aviso del VAR, esta vez mano de Yuri cuando parecía objeto de falta de Muriqi.

Las protestas a Guzmán Mansilla dejaron además la expulsión de Guruzeta y, en el banquillo, Unai Gómez, inferioridad que lastró el último arreón visitante. El Mallorca de hecho tuvo la sentencia a la contra y pudo celebrar la victoria después de dos derrotas y más de un mes después, para no sentir el agobio de la zona de descenso.

En otra locura parecida, Osasuna dejó en nada el esfuerzo de un Oviedo que, pese a ponerse dos veces por delante, se fue de vacío de El Sadar. Víctor Muñoz dejó los tres puntos en casa, necesarios también para un equipo 'rojillo' que se coloca en 22, con el 3-2 en el minuto 92, cazando un balón suelto en el área en un momento de intercambio de golpes que pudo caer de cualquier lado.

Un doblete de Ante Budimir respondió a los tantos de Fede Viñas, en el primer tiempo, y Alberto Reina. El 'efecto Almada', nuevo técnico del colista, volvió a notarse pero no lo suficiente en un toma y cada que ambos equipos cosecharon a balón parado. Tras el 2-2 a 15 minutos del final, el VAR avisó de una mano de Enzo Boyomo que no convenció a Quintero González y la pena máxima para el Oviedo fue el 3-2 de un Víctor Muñoz incansable todo el partido.