Agencias

China despliega barcos y aviones para vigilar a un destructor estadounidense

El Ejército chino ha anunciado este sábado que ha desplegado durante las últimas horas aviones y buques de guerra para vigilar el paso de un destructor y de un barco de investigación de Estados Unidos por el estrecho de Taiwán.

"Del 16 al 17 de enero, el destructor estadounidense de misiles guiados 'USS John Finn' y el buque de investigación oceanográfica 'USNS Mary Sears', también militar, transitaron por el estrecho de Taiwán", ha hecho saber el portavoz del Mando de Operaciones Oriental del Ejército chino, el coronel Xu Chenghua.

Vista la situación, el Ejército chino desplegó "recursos navales y aéreos para monitorear y rastrear los movimientos de los buques estadounidenses, garantizando una respuesta y una gestión eficaces", de acuerdo con el comunicado recogido por el diario internacional chino 'Global Times'.

