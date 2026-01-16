Reino Unido anuncia una ayuda de más de 23 millones de euros para infraestructura energética en Ucrania

El Gobierno británico ha anunciado este viernes una inversión "acelerada" de 20 millones de libras esterlinas (algo más de 23 millones de euros) destinada a apoyar la reparación de infraestructura vital en Ucrania, donde los cortes de luz y calefacción provocados por los ataques rusos han obligado a Kiev ha declarar el estado de emergencia energética.

Así lo ha señalado en un comunicado el Ejecutivo de Keir Starmer "mientras se intensifican los ataques bárbaros de Rusia contra civiles inocentes" en Ucrania. "Esta financiación proporcionará apoyo de emergencia vital para reparar, restaurar, proteger y generar suministro de energía en todo el país, manteniendo la electricidad y la calefacción en hogares, hospitales y escuelas durante las duras condiciones invernales", ha agregado Londres en una época del año en la que las temperaturas pueden caer hasta los 20 grados bajo cero.

El número 10 de Downing Street ha enmarcado la medida anunciada en el primer aniversario de la "histórica" Asociación de 100 años, acordada por las autoridades ucranianas y británicas en enero de 2025 para "impulsar la seguridad y la prosperidad en ambos países".

El primer ministro británico ha señalado que esta alianza "representa todo lo que (el presidente ruso, Vladimir) Putin está tratando de destruir y brinda esperanza, oportunidades y mayor seguridad a ambos países". "El pueblo de Ucrania no debe tener ninguna duda: estaremos con ustedes hoy, mañana y durante los próximos 100 años, tanto en casa como en el escenario internacional, porque lo que sucede en Ucrania nos importa a todos", ha asegurado.

El Ejecutivo británico ha recordado en la misma nota que, desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, ha comprometido "más de 450 millones de libras esterlinas (poco más de 387 millones de euros) para la seguridad energética y la resiliencia en Ucrania a través de subvenciones, apoyo en especie y garantías de préstamo".

El Reino Unido ha anunciado hoy (viernes 16 de enero) un apoyo adicional de 20 millones de libras a la infraestructura energética para reforzar la seguridad energética de Ucrania tras los crueles e intensificados ataques rusos al sector energético de Ucrania.