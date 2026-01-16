Detenidos por segunda vez en Burgos una falsa doctora y su hijo por prescribir terapias inventadas

La Guardia Civil ha detenido por segunda vez en Burgos a una falsa médica y a su hijo por recetar sin licencia y por prescribir terapias inventadas a, al menos, diez víctimas con problemas físicos o psicológicos. En esta ocasión ha sido detenida también la expareja de la falsa médica como "colaborador directo" de los hechos.

La Benemérita ha asegurado que la estafa era el modo de vida y el principal sustento económico de los detenidos que aplicaban en el campo de la medicina, la venta de perros y la veterinaria y se les imputan delitos de estafa, intrusismo profesional, contra la salud pública, falsedad documental y usurpación de estado civil

Según explica la Guardia Civil, madre e hijo actuaban mediante el engaño con el pretexto de mejorar la salud de las víctimas "con todo tipo de tratamientos" y "a precios desorbitados". También poseían un criadero ilegal y realizaban venta de mascotas que nunca recibían los compradores.

La mujer carece de titulación oficial en Medicina y aportaba en ocasiones un número de colegiado de la asociación médica estadounidense como especialista en neurología, neurocirugía, neurofisiología clínica y diagnóstica, "pero sin poderlo acreditar documentalmente", insiste la Guardia Civil.

Ella establecía la primera comunicación con las víctimas mientras que la expareja y el hijo colaboraban con la preparación de las dosis y su envío y el último recibía los honorarios por los tratamientos dispensados por su madre.

Al parecer, la falsa doctora aprovechaba el momento de vulnerabilidad mental o física de los pacientes para aconsejarles clínicamente terapias medicinales y manuales y se ofrecía para colaborar e introducirse en su círculo más cercano para obtener información personal que aprovechaba para su beneficio.

SEGUNDA FASE DE LA OPERACIÓN

La Guardia Civil ha precisado que en las últimas investigaciones hay seis nuevas víctimas por los tratamientos médicos prescritos por la falsa doctora especialista con dos personas afectadas en Burgos y en Gipuzkoa, una en Asturias y otra en Valencia.

Además, hay cuatro personas perjudicadas, dos de ellas como consecuencia de la venta de perros y de daños y deudas pendientes en las viviendas alquiladas, mientras que los otros dos perjudicados son una clínica veterinaria y un veterinario colegiado por impago de tratamientos, falsificación de recetas y suplantación de identidad.

La Guardia Civil ha informado además que de que el estudio de una cuenta bancaria tutelada por el hijo ha descubierto diversos ingresos recibidos mediante transferencias durante los últimos siete años con una suma que roza los 285.000 euros. Sin embargo, tanto el hijo como la madre carecen de actividad laboral "y, por tanto, de ingresos legales", advierte la Guardia Civil.

Tras analizar el contenido de los teléfonos móviles intervenidos, se ha revelado que la fuente de ingresos de los detenidos era la estafa en general, aplicada en el campo de la medicina, la venta de perros y la veterinaria

También se ha evidenciado el uso de pseudónimos para enmascararse, lo que refuerza el fraude que llevaba a cabo desde el año 2015: "Hada" en la faceta de médico, "Celia" en el campo de la venta de perros o "Israel" eran los nombres usados, este último como veterinario para falsificar recetas con las que obtener antibióticos, colirios, antiinflamatorios y vacunas.

En total, el dinero obtenido bajo engaño por los tratamientos prescritos para sanar las patologías descritas por los pacientes supera los 48.400 euros y elevan la cifra total a los 177.000 euros estafados.

La Guardia Civil ha informado de que hasta el momento diez víctimas por tratamientos médicos han denunciado sentirse engañadas, aunque se tiene constancia de que "son muchas más" por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos casos.

La operación, de nombre 'Adabur', ha sido llevada a cabo por el área de investigación del puesto principal Alfoz de Burgos, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Burgos, donde han sido entregadas las diligencias.