Científicos que trabajan en Groenlandia alertan del impacto de una apropiación de EE.UU

Barcelona (España), 16 ene (EFE).- Los científicos del Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales (CREAF) de Cataluña (España) han alertado de que "una apropiación" de Groenlandia por parte de Estados Unidos afectaría negativamente a la investigación que se desarrolla en la isla y pondría en riesgo sus recursos.

Tres expertos de este centro que trabajan en el ártico han levantado la voz este viernes para advertir de los peligros que se ciernen sobre una región que, subrayan, está sufriendo un calentamiento más rápido que el de otras zonas del mundo, lo que provoca un deshielo acelerado que altera el clima mundial.

En un comunicado, el CREAF ha dado a conocer las opiniones de tres de sus investigadores (Mariana García Criado, Sergi Pla y Sara Marañón) que trabajan en Groenlandia haciendo seguimiento de la vegetación y analizando el clima de los últimos 8.000 años, entre otros proyectos.

Los tres recuerdan que el Ártico es "una de las regiones más sensibles" y sufre de manera especialmente intensa los efectos del cambio climático, debido a un fenómeno conocido como "amplificación ártica", que hace que el calentamiento sea "mucho más rápido que en el resto del planeta", con incrementos de la temperatura de hasta 6 grados respecto a la era preindustrial.

Esta cifra es mucho más alta que la se está experimentando en el Mediterráneo, que ya supera los 4 grados, por encima de la media global.

Los científicos advierten que el calentamiento acelerado "tiene consecuencias graves y múltiples" como la posibilidad de que el ártico llegue a "umbrales críticos" a partir de los que se activan procesos "difíciles de parar", como es el albedo (la radiación solar no se refleja y es absorbida por el océano y la superficie terrestre).

Además, alertan que el clima de todo el hemisferio norte depende, en gran medida, de lo que pasa en el Ártico.

"Groenlandia y el océano Ártico es una región especialmente clave para el planeta ya que su enorme masa de hielo y su dinámica actúa como regulador del clima global", ha señalado Pla.

Entre otras consecuencias, el deshielo acelerado y el calentamiento global alteran las corrientes de circulación atmosférica y oceánicas, lo que se acaba traduciendo en episodios extremos o poco frecuentes en Europa como olas de frío o de calor.

También se producen cambios en el ciclo del carbono, con impactos potenciales en el sistema climático global.

En este sentido, Sara Marañón apunta que "el deshielo libera carbono atmosférico antiguo que hacía siglos que estaba almacenado en el suelo en el Ártico", con lo que esta región pasará de almacenar carbono a ser un emisor.

Los científicos también han advertido de los riesgos para la investigación que se desarrolla en la isla si Estados Unidos llega a hacerse con ella.

"Podrían aparecer cambios legales sobre el acceso a las zonas, permisos para tomar muestras y otras posibles complicaciones en las fronteras que limitarían los estudios sobre el cambio climático", ha dicho Pla.

En esta línea, ha recordado que Estados Unidos ya ha retirado muchos barcos científicos que trabajaban en la Antártida. "No sería extraño ver lo mismo en Groenlandia", ha apuntado Alicia Pérez-Porro, jefe de interacción política y relaciones institucionales del CREAF.

Los investigadores catalanes han expresado también su preocupación por el impacto de los movimientos geopolíticos que se están produciendo en las comunidades indígenas, que participan en gran medida en los proyectos científicos.