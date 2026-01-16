Agencias

AMP. La destacada actuación de Santi Aldama en Berlín se queda sin premio ante los Orlando Magic

El baloncestista español firmó una memorable actuación individual con su equipo en Alemania, destacando en el marcador y en tiros a larga distancia, aunque la franquicia estadounidense no logró superar a su rival estadounidense en el último cuarto del encuentro

Santi Aldama acumuló 18 puntos y acertó todos sus intentos de triple durante más de 30 minutos en el terreno de juego del Uber Arena en Berlín, donde los Memphis Grizzlies perdieron 118-111 frente a los Orlando Magic. Según informó Europa Press, el ala-pívot español no pudo evitar que la franquicia estadounidense cayera en el último cuarto ante el equipo de Florida, a pesar de su protagonismo tanto en el marcador como en las jugadas ofensivas.

De acuerdo con Europa Press, el encuentro, correspondiente a la fase regular de la NBA, reunió a un numeroso público en la capital alemana. Memphis arrancó con firmeza y se distanció en el marcado tras el primer cuarto, cerrando ese parcial con una ventaja de 23-39. Durante el segundo periodo, los Grizzlies se mantuvieron por delante, pero los puntos anotados por Paolo Banchero permitieron a Orlando recortar distancias, y al llegar al descanso la diferencia se redujo a 58-67, consignó el medio.

El medio Europa Press detalló que el tercer cuarto cambió la dinámica del enfrentamiento. Orlando Magic culminó la remontada, superando a su oponente y colocando el marcador en 84-79. El ritmo del partido creció en tensión en el último segmento, donde se registraron alternancias en el liderato. Un mate de Anthony Black en medio de cuatro rivales elevó el ánimo del equipo de Florida y les permitió consolidar la ventaja necesaria para ganar el partido.

Aldama, cuyo rendimiento individual destacó con cuatro triples encestados en cuatro intentos, sumó además cinco rebotes a sus estadísticas personales en los 30 minutos y 17 segundos jugados. Sin embargo, ese esfuerzo y precisión no alcanzaron para revertir la suerte de los Grizzlies ante unos Magic que aprovecharon el apoyo anímico y mantuvieron el dominio hasta el final, según publicó Europa Press.

En otro compromiso de la jornada, el español Hugo González participó en la victoria de los Boston Celtics a domicilio ante los Miami Heat. Según Europa Press, González aportó dos puntos y capturó cuatro rebotes en 13 minutos y 31 segundos en la cancha. Este triunfo, con marcador de 114-119, sirvió para que los Celtics terminasen con una racha de dos partidos perdidos y continuasen en posiciones altas de la Conferencia Este.

Respecto al máximo anotador del encuentro de los Celtics, Europa Press informó que Anfernee Simmons consiguió 39 puntos, situándose como el jugador más destacado tanto de su equipo como del encuentro.

La jornada también estuvo marcada por el ambiente en el Uber Arena, que presentó un aforo completo y una atmósfera que acompañó la intensidad del partido entre Memphis y Orlando. La actuación de Aldama, aunque sobresaliente desde lo individual, no encontró como resultado una victoria para su equipo, mientras los Magic supieron gestionar la remontada a partir de la segunda mitad para asegurarse el triunfo en territorio alemán.

