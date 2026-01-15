Agencias

Von der Leyen defiende que las sanciones a Irán "debilitan" y "empujan a que el régimen llegue a su fin"

Guardar

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha defendido la imposición por parte de la Unión Europa de sanciones contra Irán, esgrimiendo que "están golpeando" y "debilitando" al régimen de Teherán, empujándolo a que "llegue a su fin" y tenga lugar "un cambio".

Durante una rueda de prensa celebrada en Chipre, donde este jueves ha estado el Colegio de Comisarios en ocasión de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE, la conservadora alemana ha justificado la imposición de sanciones como algo que demanda el pueblo iraní.

"Estas sanciones están golpeando. Así que no las apartaría sin más. Están mordiendo y tienen su efecto. Están debilitando y las sanciones ayudan a empujar a que este régimen llegue a su fin y a que haya un cambio", ha respondido al ser preguntada sobre si la UE no debería tomar alguna acción adicional a la inclusión en listas de sanciones a oficiales de Teherán.

Von der Leyen ha afirmado que "lo que está ocurriendo en Irán es aberrante", y que "la muerte de jóvenes es una tragedia humana", por lo que la UE está "estudiando cómo profundizar las sanciones", tal y como anunció la jefa del Ejecutivo comunitario a comienzos de esta semana.

"Al final, son las propias personas de Irán las que están luchando valientemente por un cambio. Tienen todo nuestro apoyo político. Nos piden también que incluyamos en la lista no solo, como ya hemos hecho, a la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también a otros responsables de las atrocidades. Nos lo están pidiendo", ha concluido.

La Comisión está trabajando con los 27 en un nuevo paquete de sanciones contra Irán en reuniones a nivel de embajadores con la idea de poder aprobarlo el próximo 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de los Estados miembro tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles sanciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

BlackRock cerró 2025 con un récord de más de 14 billones de dólares en activos gestionados

La compañía estadounidense aumentó sus posiciones un 21,6% respecto al año anterior, impulsada por entradas netas récord y resultados sólidos en ingresos, aunque con una caída en ganancias, según destacó su consejero delegado Laurence D. Fink

BlackRock cerró 2025 con un

El PP asegura que quiere a Maduro "de vuelta" a Venezuela para que vaya a la cárcel junto a Delcy Rodríguez y Cabello

La representante popular Cayetana Álvarez de Toledo arremetió contra el gobierno de España y tachó de “torturadora” a Delcy Rodríguez, reclamando ante el Congreso el enjuiciamiento de Nicolás Maduro y sus principales aliados en Venezuela

El PP asegura que quiere

La UE acoge "con satisfacción" el lanzamiento de la segunda fase del plan de Trump para Gaza

Bruselas expresa respaldo a la propuesta impulsada desde Washington, que prevé el desarme de grupos armados y la puesta en marcha de una gestión transitoria para Gaza, bajo supervisión internacional y apoyo humanitario según fuentes diplomáticas europeas

La UE acoge "con satisfacción"

El balance oficial del Gobierno de Hong Kong sitúa en 168 los muertos en el incendio del rascacielos de Tai Po

El balance oficial del Gobierno

EEUU sanciona a funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas

EEUU sanciona a funcionarios iraníes