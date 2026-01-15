Von der Leyen defiende que las sanciones a Irán "debilitan" y "empujan a que el régimen llegue a su fin"

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha defendido la imposición por parte de la Unión Europa de sanciones contra Irán, esgrimiendo que "están golpeando" y "debilitando" al régimen de Teherán, empujándolo a que "llegue a su fin" y tenga lugar "un cambio".

Durante una rueda de prensa celebrada en Chipre, donde este jueves ha estado el Colegio de Comisarios en ocasión de la Presidencia chipriota del Consejo de la UE, la conservadora alemana ha justificado la imposición de sanciones como algo que demanda el pueblo iraní.

"Estas sanciones están golpeando. Así que no las apartaría sin más. Están mordiendo y tienen su efecto. Están debilitando y las sanciones ayudan a empujar a que este régimen llegue a su fin y a que haya un cambio", ha respondido al ser preguntada sobre si la UE no debería tomar alguna acción adicional a la inclusión en listas de sanciones a oficiales de Teherán.

Von der Leyen ha afirmado que "lo que está ocurriendo en Irán es aberrante", y que "la muerte de jóvenes es una tragedia humana", por lo que la UE está "estudiando cómo profundizar las sanciones", tal y como anunció la jefa del Ejecutivo comunitario a comienzos de esta semana.

"Al final, son las propias personas de Irán las que están luchando valientemente por un cambio. Tienen todo nuestro apoyo político. Nos piden también que incluyamos en la lista no solo, como ya hemos hecho, a la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también a otros responsables de las atrocidades. Nos lo están pidiendo", ha concluido.

La Comisión está trabajando con los 27 en un nuevo paquete de sanciones contra Irán en reuniones a nivel de embajadores con la idea de poder aprobarlo el próximo 29 de enero, cuando los ministros de Exteriores de los Estados miembro tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles sanciones.