Última hora. Fallece la princesa Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía

Las alarmas sobre el agravamiento del estado de salud de la princesa Irene de Grecia se activaban el pasado martes cuando la Reina Sofía decidía aplazar su agenda oficial para no separarse de su hermana menor después de sufrir un empeoramiento a causa de la enfermedad neurodegenerativa que padecía desde hace años. La revista ¡HOLA! revelaba que la tía del Rey Felipe VI se encontraba en estado crítico, y apuntaba a que el desenlace sería inminente porque su vida se iba "apagando poco a poco".

Y tal como ha comunicado el diario 'El Mundo' a través de su cuenta oficial de 'X' hace tan solo unos minutos, Irene de Grecia, ha fallecido este jueves a los 83 años en Madrid. Así lo ha confirmado Casa Real en un breve texto difundido a los medios de comunicación confirmando la muerte de la confidente y guardiana de los secretos de la Emérita: "Sus majestades los Reyes y su majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".

Un durísimo golpe para Doña Sofía, que siempre tuvo en su hermana menor a su mejor amiga y a su compañera y consejera más leal. Y aunque por el momento se desconoce cómo será el último adiós de la tía de Felipe VI -que tenía una estrecha relación con toda la Familia Real y especialmente con sus sobrinos, que cariñosamente la llamaban 'tía pecu'-, la Emérita lo habría dispuesto todo para cumplir con la última voluntad de Irene, que nunca se casó ni tuvo hijos: regresar a su país natal, Grecia, y ser enterrada en el palacio real de Tatoi, en Atenas, donde reposan los restos mortales de su madre la Reina Federica, y de su hermano el Rey Constantino.