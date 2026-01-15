Trump ve "avances significativos" tras su "muy positiva" llamada con Delcy Rodríguez

El mandatario estadounidense ha puesto énfasis en áreas como el comercio, el petróleo, los minerales y la seguridad nacional al describir el reciente diálogo telefónico mantenido con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según consignó el medio Europa Press, Donald Trump declaró en su plataforma Truth Social que el contacto telefónico celebrado este miércoles resultó “muy positivo” y consideró que los efectos de la conversación permitirán “avances significativos” hacia la estabilización y recuperación del país sudamericano. Esta comunicación se presenta como la primera de carácter oficial entre ambos líderes después de la captura y detención de Nicolás Maduro, quien hasta la semana anterior ejercía la presidencia en Venezuela.

De acuerdo con Europa Press, Trump afirmó que la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela en los temas tratados beneficiará a ambas partes y anticipó un eventual resurgimiento económico y social del país latinoamericano. Las áreas de cooperación bilateral resaltadas por el presidente estadounidense incluyen la energía, los recursos naturales, el comercio y cuestiones asociadas a la seguridad. El mandatario expresó confianza en una asociación “muy beneficiosa para todos” y pronosticó que “Venezuela pronto volverá a ser un país próspero y grande, quizás más que nunca”.

En el marco de una crisis reciente que escaló tras un episodio de violencia significativo, la semana previa Estados Unidos ejecutó un ataque sobre la capital venezolana que dejó un saldo de al menos un centenar de fallecidos, según información suministrada por Europa Press. La operación resultó en la captura de Nicolás Maduro, así como de la primera dama Cilia Flores, acto que se dio tras varios meses de tensión derivados de acusaciones sobre tráfico de drogas.

Solo días después de estos sucesos, Delcy Rodríguez juró el cargo de presidenta encargada de Venezuela, función desde la cual estableció el primer contacto directo y conocido con la Casa Blanca. En declaraciones a la prensa, Trump describió la conversación mantenida con Rodríguez como “excelente” y destacó el carácter de la dirigente venezolana, calificándola como “una persona estupenda” y explicando que han logrado trabajar muy bien conjuntamente durante este primer acercamiento.

Por su parte, Delcy Rodríguez confirmó el intercambio con el líder estadounidense y subrayó que la llamada se produjo dentro de un marco de respeto mutuo. Según sus declaraciones, ambos dirigentes repasaron una agenda orientada a tareas bilaterales en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos, además de abordar asuntos pendientes entre las dos administraciones. Rodríguez definió el tono del diálogo como “cortés” y precisó que el objetivo común reside en establecer líneas de acción concretas para el desarrollo de los dos países.

Según detalló Europa Press, esta toma de contacto representa un punto de inflexión en la relación entre Washington y Caracas, que en los últimos meses estuvo marcada por la tensión, las sanciones y los señalamientos de narcotráfico realizados por las autoridades norteamericanas. El trasfondo de estas declaraciones refleja el interés mutuo en alcanzar fórmulas de cooperación que garanticen la estabilidad institucional y la reconciliación nacional en Venezuela.

El mandatario de Estados Unidos recalcó en su mensaje a través de redes sociales que la administración norteamericana mantiene el compromiso de respaldar el proceso de recuperación venezolano y valoró los avances logrados por medio de este primer canal de diálogo. Al mismo tiempo, insistió en la relevancia de los recursos naturales de Venezuela como un área clave dentro de las conversaciones bilaterales.

Europa Press puntualizó que, aunque no se divulgaron detalles específicos sobre acuerdos concretos derivados del diálogo, la disposición de ambos gobiernos a dialogar abre la puerta a futuras colaboraciones y al desarrollo de iniciativas conjuntas. Estas perspectivas surgen en un entorno regional donde la estabilidad de Venezuela resulta determinante para la seguridad de América Latina y el Caribe.

Durante su comparecencia en el Despacho Oval horas antes de la publicación del mensaje, Trump ofreció consideraciones sobre la mandataria venezolana y la etapa política que se inicia tras la remoción de Maduro. El presidente estadounidense reconoció la gestión inicial de Rodríguez y la voluntad de ambos ejecutivos para consolidar un acercamiento institucional que permita resolver disputas preexistentes y sentar las bases de un proceso de reconciliación.

Ante preguntas de los medios tras estos anuncios, las partes ratificaron su interés en retomar el comercio bilateral, priorizar la seguridad regional y garantizar la disposición del petróleo y demás materias primas estratégicas. Los equipos diplomáticos de ambos países se encuentran en proceso de definición de los próximos pasos, según consignó Europa Press.

El contexto de la conversación telefónica se produce luego de meses de acusaciones, enfrentamientos diplomáticos y restricciones económicas, sumado a la incursión militar estadounidense en Caracas. Europa Press remarcó que este escenario tuvo como antecedente inmediato el aumento de la presión internacional por supuestas actividades ilícitas en el entorno del gobierno que hasta hace días encabezaba Maduro.

Rodríguez reconoció que la agenda acordada tiene un enfoque orientado al bienestar social y económico de Venezuela, así como a la promoción de condiciones que permitan una transición política estable. La presidenta encargada sugirió que la cooperación con Washington podría materializarse mediante acuerdos específicos enfocados en áreas estratégicas.

En el corto plazo, ambas capitales prevén mantener abiertas las líneas de comunicación con miras a avanzar en la definición de mecanismos de colaboración efectiva. Europa Press informó que la Casa Blanca reiteró su ofrecimiento de apoyo a los procesos internos de Venezuela, siempre bajo criterios de respeto a la soberanía y la recuperación democrática.

Las autoridades de ambos países mantienen la expectativa de que este contacto establezca un precedente que allane el camino para reconstruir la confianza bilateral y propiciar la normalización de la relación diplomática, según lo expresado en las declaraciones publicadas por ambas partes y recogidas por Europa Press.