Telefónica amplía en 24 millones su fondo de capital riesgo centrado en IA y otros sectores clave en Brasil

Telefónica ha ampliado en 150 millones de reales (unos 24 millones de euros) su fondo de capital riesgo en Brasil, denominado Vivo Ventures y enfocado en invertir en empresas innovadoras y escalables en sectores clave como la inteligencia artificial (IA), los servicios financieros, de salud y energía, entre otros.

El fondo de capital riesgo de Telefónica en Brasil se eleva de este modo hasta los 470 millones de reales (en torno a 75 millones de euros al tipo de cambio actual) tras esta expansión de casi el 50% en comparación con el importe original de 320 millones de reales (51 millones de euros), según ha detallado la compañía en un comunicado.

"Vivo Ventures es una referencia en el mercado del capital riesgo, no solo por su cartera de empresas invertidas en los últimos tres años, sino por el valor agregado que esas inversiones suponen para Vivo al contribuir al desarrollo de servicios y productos en áreas que van más allá de las telecomunicaciones", ha resaltado el vicepresidente de Innovación y Nuevos Negocios de Vivo, Rodrigo Gruner.

En esa línea, la empresa ha indicado que siete de las 'startups' participadas a través de Vivo Ventures ya tienen un contrato con Vivo --la marca con la que opera Telefónica en Brasil-- y que otras tres están en negociaciones para prestar servicios a la empresa o actuar como socia comercial para ofrecer soluciones al mercado.

La teleco también ha señalado que desde su creación en 2022 Vivo Ventures ha dedicado 230 millones de reales (casi 37 millones de euros) a 14 inversiones.