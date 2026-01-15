Agencias

Países Bajos abre la puerta a desplegar tropas en Groenlandia para "mantener la seguridad en el Ártico"

El gobierno neerlandés evalúa enviar representantes militares a la isla, en coordinación con Dinamarca y aliados de la OTAN, mientras aumentan las tensiones internacionales y se estudian ejercicios conjuntos para reforzar la defensa regional ante crecientes amenazas externas

Guardar

El ministro de Defensa neerlandés, Ruben Brekelmans, anunció la participación de Países Bajos en una misión conjunta de reconocimiento en Groenlandia, la cual será liderada por Dinamarca y tiene como fin preparar operaciones que refuercen la cooperación militar entre aliados en la región del Ártico. Según detalló el medio, Países Bajos ha planteado la posibilidad de enviar tropas a esta isla en respuesta a una escalada de tensiones internacionales y bajo el objetivo declarado de contribuir a la “seguridad en el Ártico”.

Tal como publicó la fuente, la iniciativa surge en un contexto de crecientes amenazas externas, incluyendo un aumento de presión por parte de Estados Unidos hacia Groenlandia. Países Bajos, según dijo el ministro Brekelmans, mantiene la postura de participar en acciones coordinadas con Dinamarca y otros miembros de la OTAN para salvaguardar la estabilidad regional. El alto cargo de la Marina Real Neerlandesa representará a Países Bajos en esta misión inicial, que servirá para evaluar el terreno y definir posibilidades para futuros ejercicios conjuntos en el lugar.

La misión mencionada no constituye un despliegue militar operativo, sino que forma parte de una fase preliminar dedicada a la recogida de información estratégica. El propósito es diseñar un plan detallado para maniobras conjuntas en el Ártico, que de concretarse, contarían con la colaboración de diversos países aliados. El ministro subrayó que, tras la evaluación inicial, el siguiente paso sería discutir con mayor profundidad, dentro del marco de la OTAN, la viabilidad de expandir la presencia militar en la zona, algo que el Ejecutivo neerlandés observa de forma favorable.

El medio destacó que esta aproximación busca garantizar una articulación estrecha entre los países aliados, reforzando los mecanismos de defensa colectiva frente a crecientes inquietudes en torno a la seguridad en el norte del planeta. Países Bajos insiste en que los próximos pasos serán definidos junto al resto de los estados miembros de la Alianza Atlántica, subrayando la necesidad de un consenso previo para cualquier despliegue a gran escala en Groenlandia.

La posibilidad de ejercicios militares conjuntos en la isla representa un esfuerzo sostenido para anticipar y disuadir riesgos provenientes de potencias externas, en una zona considerada de creciente interés estratégico. Según informó la fuente, los responsables neerlandeses consideran que este tipo de misiones de reconocimiento contribuyen a delinear respuestas efectivas ante escenarios de amenaza, y ofrecen una base sólida para coordinar maniobras futuras que refuercen la seguridad regional.

Asimismo, la misión en Groenlandia pone de relieve el papel de Dinamarca como país anfitrión y líder de esta primera fase, lo que evidencia la relevancia del trabajo conjunto entre los estados nórdicos y sus aliados europeos y noratlánticos en la OTAN. Países Bajos, al sumarse a esta iniciativa, busca fortalecer su presencia y capacidad de respuesta colectiva en una región donde la seguridad se ha transformado en un asunto de interés prioritario para la comunidad internacional.

Temas Relacionados

ÁrticoPaíses BajosGroenlandiaDinamarcaRuben BrekelmansOTANEstados UnidosSeguridadManiobras militaresMarina Real NeerlandesaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Protección Civil avisa por temporal en el área mediterránea peninsular y Baleares a partir del fin de semana

Fuertes lluvias, vientos intensos y temporal marítimo amenazan zonas del este peninsular y Baleares, advierte la AEMET, que prevé crecidas fluviales e inundaciones locales desde el fin de semana e insta a la población a extremar precauciones

Protección Civil avisa por temporal

SATSE advierte de que la suspensión de la guía que permitía a las enfermeras recetar perjudicará a los pacientes

Profesionales del sector sanitario alertan sobre mayores demoras y complicaciones en la atención tras la reciente decisión judicial que restringe el acceso de determinadas profesionales a la prescripción de tratamientos para infecciones urinarias en mujeres adultas

SATSE advierte de que la

Morgan Stanley ganó un 27% más en 2025, hasta casi 14.000 millones de euros

La entidad estadounidense registró incrementos destacados en negocio neto e ingresos por intereses, mientras la gestión de activos y banca de inversión impulsaron los resultados. El CEO Ted Pick subrayó inversiones previas como clave del avance económico anual

Morgan Stanley ganó un 27%

Fujifilm presenta Instax mini Evo Cinema en España, que llegará el 28 de enero con su 'Eras Dial'

Inspirada en cámaras clásicas, la nueva propuesta de Fujifilm ofrece grabación de video, impresión instantánea y la posibilidad de ambientar escenas en distintas épocas mediante efectos, además de sumar una impresora de bolsillo compatible con teléfonos móviles y redes sociales

Fujifilm presenta Instax mini Evo

VÍDEO: Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico y espera que le pidan perdón

La responsable de Hacienda ha destacado que el Ministerio Público niega cualquier base para seguir adelante con la denuncia contra el exlíder socialista, mientras exige disculpas públicas a quienes apoyaron las acusaciones impulsadas desde Hazte Oír

VÍDEO: Gobierno se alegra de