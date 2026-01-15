La líder de los conservadores cesa a una figura clave 'torie' por sus planes de unirse al partido de Farage

Kemi Badenoch, actual líder de los conservadores británicos, aseguró disponer de pruebas consideradas como “claras e irrefutables” sobre la existencia de planes secretos diseñados por Robert Jenrick para abandonar el Partido Conservador y unirse a Reforma, la formación liderada por Nigel Farage. Así lo informó la BBC tras la destitución de Jenrick, quien hasta ahora ocupaba un papel central dentro del gabinete en la sombra de la oposición en Reino Unido. Según reportó la cadena pública, Badenoch tomó la decisión de cesarlo del gabinete y suspenderlo de militancia, alegando que las intenciones de Jenrick buscaban causar el máximo perjuicio posible a la organización y su directiva, en un contexto marcado por la inminencia de los comicios municipales y regionales previstos para el 7 de mayo.

La noticia sobre la destitución de Jenrick surge tras varios días de especulaciones en torno a una posible reconfiguración de las alianzas dentro de la derecha británica, motivadas por la creciente influencia de Nigel Farage y su partido Reforma. De acuerdo con la información compartida por la BBC, Badenoch manifestó: “El público británico está cansado del psicodrama político, y yo también. Ya hubo demasiado de eso en el gobierno anterior, y están viendo demasiado de eso en este Gobierno”. Su declaración pone de manifiesto el hartazgo tanto entre dirigentes políticos como entre la ciudadanía frente a los episodios de transfuguismo y disputas internas que han marcado la vida interna del partido en los últimos años.

Robert Jenrick, quien se ha desempeñado en distintas responsabilidades ministeriales dentro de gobiernos conservadores desde la etapa de Theresa May, formó parte de las primarias del Partido Conservador celebradas en 2024, luego de la dimisión de Rishi Sunak. En aquellos comicios internos, Jenrick alcanzó la recta final, aunque fue derrotado por Badenoch en la votación decisiva. Su trayectoria incluye cargos clave como los ministerios de Vivienda y Migración, convirtiéndolo en una de las figuras con mayor trayectoria y visibilidad dentro del partido antes de su suspensión y cese recientes.

Según publicó la BBC, el episodio forma parte de un clima de inestabilidad en la derecha política británica, caracterizado por la migración de varios de sus referentes hacia otras formaciones. Este panorama se ejemplifica con la incorporación reciente al partido de Farage del exministro de Economía conservador Nadhim Zahawi, otro veterano de la bancada ‘torie’. Estos movimientos incrementan la atención sobre la formación de Farage, Reform UK, que ha ganado peso en la escena pública y electoral en las semanas previas a la cita electoral de mayo.

En lo que respecta a la reacción del propio Nigel Farage, el líder populista emitió declaraciones durante un evento en Escocia, aunque evitó corroborar si ha mantenido contactos directos con Jenrick. Tal como registró la BBC, Farage manifestó que sostuvo conversaciones con diversos cargos relevantes dentro del Partido Conservador durante varias semanas, pero se abstuvo de confirmar detalles sobre posibles acuerdos concretos con el exministro recién cesado.

La suspensión y salida de Jenrick ponen de relieve la fragilidad actual de las filas conservadoras, tanto a nivel de liderazgo como en la articulación interna. Los cambios recientes subrayan una tendencia a la fragmentación, mientras figuras con peso específico dentro del partido evalúan alternativas ante un entorno cada vez más polarizado. Las medidas adoptadas por Badenoch responden a la urgencia de controlar daños y enviar una señal de autoridad en plena recta final hacia los comicios locales y regionales, una etapa clave para definir el futuro inmediato de la oposición y el posicionamiento frente al gobierno laborista encabezado por Keir Starmer.

El análisis presentado por la BBC contextualiza la decisión de Badenoch como parte de una reacción amplia frente al descrédito interno, donde la dirección aspira a recuperar cohesión y disciplina, estableciendo límites ante posibles deserciones que comprometan las posibilidades electorales. La dinámica entre conservadores históricos y nuevos referentes como Reforma de Farage también impacta sobre las perspectivas políticas de mediano plazo en Reino Unido, donde las estrategias y alianzas están sujetas a cambios inesperados según avanzan las campañas previas a los comicios.

La cadena pública británica señaló que las acusaciones hacia Jenrick se centraban en la preparación de “planes en secreto” para su salida del Partido Conservador, atribuyéndole la intención de perjudicar tanto al gabinete en la sombra como a la estructura partidaria en general. Esta situación se produjo cuando Badenoch busca consolidar liderazgo, afianzar la lealtad de los actuales diputados, y contener la presión ejercida por el ascenso electoral de Reforma, particularmente en determinados distritos donde las preferencias de los votantes se han fragmentado entre varias opciones de derecha.

El caso de Jenrick se suma así a otros episodios recientes que reflejan el reacomodo político dentro del conservadurismo británico, en el que las iniciativas de disciplinamiento conviven con la búsqueda de nuevas fórmulas de crecimiento frente al avance de otras formaciones. Según recogen las informaciones de la BBC, la decisión adoptada por Badenoch sienta un precedente en la política interna del partido de cara a un período electoral decisivo para el mapa político británico.