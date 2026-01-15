Agencias

La destacada actuación de Santi Aldama en Berlín se queda sin premio ante los Orlando Magic

El ala-pívot español Santi Aldama ha tenido una destacada actuación este jueves pese a la derrota de su equipo, los Memphis Grizzlies, por 118-111 ante los Orlando Magic en un partido correspondiente a la liga regular de la NBA y que se ha disputado en el Uber Arena de Berlín (Alemania).

En el abarrotado pabellón de la capital alemana, empezaron bien los Grizzlies y cerraron el primer cuarto con una ventaja de 23-39. Aunque durante el segundo periodo se mantuvieron por delante, su oponente comenzó a creérselo gracias a los puntos Paolo Banchero y entonces la diferencia en el marcador ya no era tan grande al descanso (58-67).

En el tercer periodo la franquicia de Florida culminó su remontada (84-79) y en el cuarto volvieron las alternancias, pero un enorme mate de Anthony Black frente a cuatro defensores impulsó el ánimo de unos Magic que olieron sangre y dejaron sin premio al equipo de Aldama, autor de 18 puntos y cinco capturas de rebote en sus 30:17 sobre la cancha.

EuropaPress

