El primer ministro destituye al líder de la oposición en el Parlamento tras su condena por perjurio

Lawrence Wong solicitó al Partido de los Trabajadores seleccionar cuanto antes una nueva figura para liderar la oposición en el Parlamento de Singapur, siguiendo criterios estrictos, tras la salida de Pritam Singh. El jefe de Gobierno enfatizó que el puesto no puede quedar vacante mucho tiempo, ya que reviste alto valor para el funcionamiento de la democracia parlamentaria, según reportó la prensa internacional.

De acuerdo con lo publicado por los medios, Wong comunicó este jueves el cese de Singh como líder opositor, poco después de que el Parlamento votara que este ya no era apto para ejercer el cargo. La decisión ocurrió tras la condena de Singh por haber hecho declaraciones falsas bajo juramento en una comisión parlamentaria dedicada a investigar otro caso de perjurio dentro del mismo Partido de los Trabajadores.

Tal como consignó la prensa, Singh, quien representa a la circunscripción de Aljunied, recibió una multa de 14.000 dólares singapurenses, equivalentes a unos 9.200 euros, como resultado del proceso judicial que determinó que mintió ante la citada comisión. Este órgano evaluaba acusaciones previas de falso testimonio por parte de Raeesah Khan, exdiputada de la misma formación política.

La condena quedó confirmada en diciembre pasado, lo que derivó en el análisis por parte del Parlamento sobre la idoneidad de Singh para mantener su condición de jefe del bloque opositor. Según han señalado medios como Europa Press, tras la votación en el legislativo, el primer ministro concluyó que la multa y la condena hacían inviable que Singh permaneciera en un cargo que implica "la defensa del Estado de Derecho y la integridad y dignidad institucional".

En declaraciones oficiales transmitidas por su oficina, Wong afirmó: "Después de considerar el asunto detenidamente, he decidido que la condena impuesta contra Singh (...) hace insostenible su permanencia como líder de la oposición". Añadió que "es necesario defender el Estado de Derecho, así como la integridad y dignidad del Parlamento".

Pritam Singh había sido designado líder de la oposición en 2020, tras las elecciones generales en que el Partido de los Trabajadores alcanzó una cifra inédita de diez escaños. El entonces primer ministro Lee Hsien Loong reconoció formalmente su papel como dirigente de la bancada opositora, condición que mantuvo cuando Wong asumió el liderazgo del Ejecutivo en 2025. La nota de Europa Press recuerda que el puesto de jefe de la oposición comporta una serie de recursos y atribuciones adicionales para fortalecer el contrapeso parlamentario al partido gobernante, el Partido de Acción Popular.

El Parlamento de Singapur decidió la destitución de Singh un día después de confirmarse la resolución judicial. Tras ello, Wong pidió al Partido de los Trabajadores nominar a un diputado alternativo que demuestre "los más altos estándares" de integridad para el puesto vacante. El primer ministro especificó en su comunicado que aguarda una notificación rápida sobre el sucesor, con el objetivo de evitar la falta de liderazgo de la oposición.

Entre los efectos prácticos de la destitución se encuentran la pérdida de prerrogativas y recursos asignados a la figura del líder de la oposición, incluyendo mayores recursos administrativos y la capacidad de supervisión ampliada sobre la labor del gobierno. Según consignó Europa Press, el caso ha puesto nuevamente en primer plano el rigor con que las autoridades singapurenses tratan las cuestiones vinculadas al perjurio y la conducta ética de los integrantes de las instituciones públicas.

El Partido de los Trabajadores aún no ha comunicado el nombre del relevo propuesto, mientras la situación mantiene a la oposición parlamentaria a la espera de reorganizar su representatividad en la Cámara. Singh, por el momento, conserva su escaño como diputado, al tiempo que la dirigencia del partido debe escoger un candidato para asumir el liderazgo y los mandatos asociados a ese rol dentro del modelo político de Singapur.