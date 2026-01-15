Agencias

El Kremlin da la razón a Trump y advierte a Zelenski de que se reduce su margen de maniobra en negociaciones

Guardar

El Kremlin ha dado este jueves la razón al presidente estadounidense, Donald Trump, que criticó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, bloquea las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y le ha advertido de que se reduce su margen de maniobra por lo que debe asumir sus responsabilidades.

Después de Trump en una entrevista con la agencia Reuters señalara a Zelenski por bloquear una salida pacífica al conflicto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reiterado que la postura de Moscú se ha mantenido "coherente" desde el comienzo y que, en cambio, "la situación empeora día a día para el régimen de Kiev".

"El margen para tomar decisiones se reduce. Ya es hora de que Zelenski asuma su responsabilidad y tome la decisión adecuada", ha urgido.

El Kremlin ha insistido en que la posición rusa es "bien conocida" tanto por la parte estadounidense como por la ucraniana. Peskov ha aprovechado así para destacar la necesidad de que Moscú continúe manteniendo abiertos los canales de comunicación con Washington, en especial a medida que sigan conversando con Kiev y Bruselas.

"Estados Unidos ha mantenido numerosas conversaciones con los ucranianos y con los europeos. Es importante que Rusia también exprese su opinión", ha apuntado, a la espera de que se confirme una nueva cita en Moscú con los enviados de la Administración Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, recoge Interfax.

En otro orden de cosas, el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha comunicado que por el momento no han recibido respuesta de Washington a la propuesta de Moscú seguir inscrito, aunque con ciertos matices, y prorrogar durante al menos un año más el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas (START), que expira en febrero de 2026. "Estamos a la espera", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El líder de la oposición inicia una huelga de hambre para impulsar nuevas pesquisas sobre la secta Moon

Acusa al partido gobernante de bloquear propuestas para indagar posibles casos de corrupción relacionados con la Iglesia de la Unificación, mientras crecen las tensiones en el Parlamento y miembros de la oposición organizan manifestaciones para exigir esclarecimiento

Infobae

Queipo (PP) muestra su rechazo al acuerdo de Mercosur por ser "dañino y perjudicial" para el campo asturiano

El líder del principal partido de la oposición en Asturias exige modificaciones al acuerdo con Mercosur, denunciando falta de defensa por parte del Gobierno español y advirtiendo consecuencias negativas para productores agropecuarios del Principado

Queipo (PP) muestra su rechazo

La supuesta víctima de acoso del candidato liberal en Portugal lamenta el uso electoralista de su denuncia

Inês Bichão afirma que su denuncia fue divulgada sin su consentimiento para influir en la campaña, denuncia el uso indebido de sus declaraciones privadas y asegura que la autenticidad de lo ocurrido deberá validarse en sede judicial

La supuesta víctima de acoso

Ana Mena deslumbra con un look 'colegial' con la tendencia más amada (y odiada) de la temporada: tacones con calcetines

La cantante sorprendió durante la presentación de la película ‘Ídolos’ junto a Óscar Casas, al elegir una combinación audaz de stilettos marrones y calcetines grises, acaparando la atención por este arriesgado giro en su vestimenta

Ana Mena deslumbra con un

La Fiscalía Antidroga pide a la AN que inadmita la querella contra Zapatero por presunta colaboración con Maduro

La Fiscalía Antidroga pide a