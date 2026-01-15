El Kremlin da la razón a Trump y advierte a Zelenski de que se reduce su margen de maniobra en negociaciones

El Kremlin ha dado este jueves la razón al presidente estadounidense, Donald Trump, que criticó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, bloquea las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y le ha advertido de que se reduce su margen de maniobra por lo que debe asumir sus responsabilidades.

Después de Trump en una entrevista con la agencia Reuters señalara a Zelenski por bloquear una salida pacífica al conflicto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reiterado que la postura de Moscú se ha mantenido "coherente" desde el comienzo y que, en cambio, "la situación empeora día a día para el régimen de Kiev".

"El margen para tomar decisiones se reduce. Ya es hora de que Zelenski asuma su responsabilidad y tome la decisión adecuada", ha urgido.

El Kremlin ha insistido en que la posición rusa es "bien conocida" tanto por la parte estadounidense como por la ucraniana. Peskov ha aprovechado así para destacar la necesidad de que Moscú continúe manteniendo abiertos los canales de comunicación con Washington, en especial a medida que sigan conversando con Kiev y Bruselas.

"Estados Unidos ha mantenido numerosas conversaciones con los ucranianos y con los europeos. Es importante que Rusia también exprese su opinión", ha apuntado, a la espera de que se confirme una nueva cita en Moscú con los enviados de la Administración Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, recoge Interfax.

En otro orden de cosas, el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha comunicado que por el momento no han recibido respuesta de Washington a la propuesta de Moscú seguir inscrito, aunque con ciertos matices, y prorrogar durante al menos un año más el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas (START), que expira en febrero de 2026. "Estamos a la espera", ha dicho.