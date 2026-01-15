El fondo Samaipata cierra 2025 con 17 millones invertidos y foco en la IA de Europa

El fondo de capital riesgo Samaipata, especializado en 'venture capital' --aquel que se focaliza en empresas emergentes o 'startups'-- de compañías de corte tecnológico, ha echado el cierre a 2025 con un volumen de 17 millones de euros en inversiones.

La firma ha desgranado en un comunicado que el vehículo ha participado en un total de 13 inversiones, tanto iniciales como inversiones de seguimiento en compañías de su cartera, en países como España, Irlanda, Francia y Alemania, así como con el foco puesto en la Inteligencia Artificial (IA) de Europa.

Según han enmarcado desde la compañía de inversión, el año ha estado marcado por la aceleración de la adopción de IA en el caso de uso final, así como por la absorción de la propia IA como capa tecnológica transversal en la construcción de soluciones de software.

"Samaipata ha orientado su actividad a identificar equipos capaces de convertir esa ventaja tecnológica en productos con claridad comercial y ambición internacional", han reivindicado al respecto.

En concreto, este enfoque se ha materializado en inversiones en Genesy (España), una compañía centrada en automatizar procesos y 'workflows' de ventas, y Konvo (Alemania/España), plataforma de IA conversacional para marcas 'e-commerce' orientada a mejorar la experiencia de cliente y la conversión.

También se ha producido una tercera inversión en una compañía española que aplica IA para automatizar procesos burocráticos empresariales, desde la interpretación de requisitos hasta la presentación autónoma de trámites y obligaciones administrativas.

Por lo demás, Samaipata ha llevado a cabo una decena de inversiones de seguimiento ('follow-on', en la jerga) en compañías de su cartera que se encuentran en fases clave de crecimiento y expansión: "En conjunto, el 60% del portfolio ha alcanzado una "graduación" a rondas posteriores", han hilvanado en este punto.

En ese sentido, han puesto ejemplos como el salto de Nory a una ronda 'serie B' de 38 millones de dólares liderada por Kinnevik, el avance de PropHero con una 'serie A' de 16 millones de euros y la nueva ronda de crecimiento de Vivla de 8 millones de euros, además de un aportación de 55 millones de financiación alternativa.

Por otra parte, el fondo también anunció en 2025 la incorporación de Nvidia a su red de alianzas estratégicas, un ecosistema de socios que incluye a Google (Cloud y Gemini), Microsoft (Azure), AWS o Perplexity, entre otros.

El objetivo de este programa, según explicó el fondo el pasado diciembre, consiste en acelerar la capacidad operativa y tecnológica de las 'startups' que forman parte de la cartera de inversión mediante acceso preferencial a herramientas, servicios y soporte de primer nivel.

De cara a este 2026, Samaipata han indicado que continuarán explorando nuevas aplicaciones y verticales donde la IA aplicada pueda seguir impulsando la eficiencia, productividad y crecimiento.

"La adopción de la IA está entrando en una fase de despliegue masivo. No solo transforma productos, sino también la forma en la que se construyen compañías, se operan equipos y se compite en mercados globales", han englobado al respecto.