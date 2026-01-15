El derrumbe de una grúa sobre una carretera tailandesa deja al menos dos muertos y cinco heridos

El colapso de una grúa de construcción en la autopista elevada Rama 2, en la provincia tailandesa de Samut Sakhon, generó graves complicaciones en el tráfico y movilizó a numerosos equipos de rescate, según informó el diario 'The Nation'. Este accidente causó la muerte de los conductores de dos vehículos que quedaron atrapados bajo los restos de la maquinaria, mientras que otras cinco personas sufrieron lesiones. El siniestro se produjo apenas un día después de otro incidente similar en el sistema ferroviario del país.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Tailandia a través de sus redes sociales, la grúa se vino abajo sobre la carretera cercana a Bangkok, aplastando los vehículos que transitaban por la zona. Este hecho resultó en la muerte de los conductores que se encontraban en el interior de los autos, conforme detalló 'The Nation'. Los equipos de emergencia permanecieron activos en el lugar para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate.

La Policía informó mediante sus propios canales de comunicación que la zona experimentó una severa congestión vehicular durante las operaciones de emergencia. La autopista Rama 2 es una de las vías más transitadas en las inmediaciones de Bangkok, lo que agravó la magnitud de los inconvenientes para conductores y residentes.

Este accidente ocurrió menos de 24 horas después de que otra grúa de construcción impactase una vía férrea en la localidad de Ban Thanon Kot, en la provincia de Nakhon Ratchasima, al interior del país. El medio 'The Nation' consignó que la caída de la maquinaria sobre los rieles provocó la colisión y posterior descarrilamiento de un tren de pasajeros, resultando en 32 personas fallecidas y 66 heridas, de las cuales 14 permanecen hospitalizadas. Además, tres personas seguían desaparecidas al momento de la última actualización oficial compartida por el Ministerio de Salud tailandés la mañana de este jueves.

El Ministerio de Salud brindó detalles sobre el operativo de asistencia, indicando que el saldo provisional contemplaba víctimas mortales, lesionados hospitalizados y personas aún sin localizar a raíz de este incidente ferroviario. Ambas tragedias, ocurridas en un corto plazo y vinculadas a grúas de construcción, pusieron el foco en las condiciones de seguridad en grandes proyectos de infraestructura en Tailandia, según dio a conocer 'The Nation'.

Las autoridades se mantuvieron en comunicación constante a través de las redes sociales para informar al público sobre los avances en las operaciones de rescate y el desarrollo de las circunstancias tras ambos accidentes. Mientras persistían los trabajos para retirar los escombros de la autopista Rama 2, en la provincia de Samut Sakhon, los informes oficiales subrayaban el impacto de los eventos recientes en las infraestructuras viales y ferroviarias, así como en la seguridad pública del país, reportó 'The Nation'.

Los accidentes, que afectaron tanto la red vial como el transporte ferroviario, llevaron a los organismos responsables de la seguridad en obras públicas y de emergencias sanitarias a coordinar respuestas inmediatas. Las consecuencias incluyeron demoras en el tráfico, interrupciones del servicio ferroviario, la puesta en marcha de protocolos de emergencia y el inicio de investigaciones para determinar las causas de los derrumbes, según publicó 'The Nation'.

Mientras proseguían las labores para restablecer la normalidad en las zonas afectadas, las autoridades reiteraban la necesidad de extremar las medidas de prevención y supervisión en obras de gran envergadura, en un contexto marcado por los recientes siniestros que según 'The Nation' pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los servicios públicos tailandeses y la coordinación interinstitucional.