El delantero argentino Giuliano Simeone amplía su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030

El delantero argentino del Atlético de Madrid Giuliano Simeone ha ampliado su contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030, prolongando así dos años más su vinculación con la entidad, con quien finalizaba su compromiso en 2028, informó este jueves el equipo madrileño.

"El delantero argentino, quien llegó a la Academia rojiblanca en 2019 y al primer equipo el pasado curso, amplía su vinculación con nuestro club, con el cual ya estaba comprometido hasta 2028", comunicó el Atlético de Madrid a través de un comunicado.

El futbolista argentino, de 23 años de edad, viste de rojiblanco desde 2019 y hasta verano de 2022 desarrolló su carrera en las categorías inferiores hasta debutar con el primer equipo el 20 de abril de 2022 en el duelo liguero ante el Granada en el Riyadh Air Metropolitano.

Posteriormente, Simeone continuó ampliando su experiencia profesional encadenando dos campañas como cedido en el Real Zaragoza (2022-2023) y en el Deportivo Alavés (2023-204), después de las cuales regresó al club colchonero para pasar a formar parte, de manera definitiva, de la primera plantilla.

Desde entonces, el futbolista, internacional con Argentina, ha jugado 77 partidos en temporada y media, marcando 8 tantos, brindando 16 asistencias y convirtiéndose en un fijo de las alineaciones de su padre y entrenador, Diego Pablo Simeone.

EuropaPress

