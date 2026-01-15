El candidato opositor Bobi Wine denuncia los primeros episodios de fraude en las elecciones de Uganda

Robert Kyagulanyi, también conocido como Bobi Wine, expresó preocupación por la inversión pública en sistemas de votación, afirmando que las autoridades destinaron miles de millones de dólares de fondos estatales en tecnología que calificó como defectuosa. Según informó la prensa ugandesa, Kyagulanyi argumentó que este equipamiento tecnológico habría sido utilizado para manipular los resultados electorales en la jornada celebrada el jueves, cuando el presidente Yoweri Museveni buscó un séptimo mandato consecutivo.

De acuerdo con el medio Monitor, Kyagulanyi denunció en varias intervenciones campañas de represión contra la oposición, así como fallos generalizados en el sistema de identificación biométrica de votantes. El opositor difundió mensajes indicando que la caída del internet en el país fue utilizada para interferir en el conteo de votos. En su declaración tras ejercer su derecho al voto, Wine solicitó a la comunidad internacional seguir de cerca la situación en Uganda. “El mundo necesita saber lo que está sucediendo en Uganda el día de las elecciones”, comunicó a través de sus redes sociales.

Durante la jornada electoral, Kyagulanyi acusó al ejército y la policía de participar activamente en la represión de su personal en diversos centros de votación, según publicó la prensa local. El opositor catalogó estos hechos no solo como acciones de intimidación, sino como secuestros y ataques dirigidos contra líderes y voluntarios de su campaña. Además, instó a la ciudadanía a rechazar lo que llamó “el régimen criminal”, responsabilizando al gobierno actual por un supuesto ejercicio de poder ilegítimo y represivo.

Las denuncias sobre fallos en la tecnología para la identificación de los votantes no se limitaron únicamente a las filas opositoras. Otros candidatos en competencia también señalaron deficiencias en el sistema biométrico y solicitaron que la votación se repitiera en determinadas áreas afectadas, según consignó Monitor. Estas voces recalcaron que la incapacidad del sistema para funcionar correctamente impactó directamente en la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

El propio presidente, Yoweri Museveni, quien aspira a permanecer en el cargo por una quinta década, admitió que existieron irregularidades durante el proceso, tal como reportó Monitor. Tras su participación en los comicios, el mandatario reconoció que algunos funcionarios de la Comisión Electoral pudieron haber incurrido en errores, aunque subrayó que “las máquinas funcionan”. Museveni afirmó que las autoridades investigarían la magnitud y origen de estos problemas para determinar si se trató de acciones deliberadas.

Las restricciones en el acceso a internet constituyeron una de las principales preocupaciones expuestas por la oposición, que atribuyó el apagón digital a un intento del gobierno de dificultar la supervisión del escrutinio. De acuerdo con Monitor, Kyagulanyi señaló que Uganda se encontraba “a oscuras”, sin posibilidad de comunicación digital, en el momento en el que se desarrollaban los recuentos en diferentes regiones del país.

Las acusaciones de represión contra opositores incluyeron informes sobre arrestos, episodios de coerción e intimidación dirigidos a los voluntarios que supervisaban las mesas electorales. En sucesivas declaraciones, Wine relató que las fuerzas de seguridad habrían “secuestrado” y “atacado” a varios miembros de su equipo, datos que fueron reflejados por la prensa ugandesa a lo largo de la cobertura de la jornada.

En el contexto de las críticas, Wine animó a los ciudadanos a ejercer su derecho a la protesta pacífica si fueran testigos de intentos por parte de la Comisión Electoral o las fuerzas de seguridad de alterar la voluntad popular. Según recogió la prensa local, el opositor defendió la legitimidad de manifestaciones sin recurrir a la violencia y sostuvo que la sociedad civil debía asumir una postura activa ante situaciones que consideró irregulares.

Museveni enfrentó a siete contendientes en unos comicios marcados por acusaciones de represión persistente e investigaciones sobre detenciones previas al día de la votación, una dinámica recurrente después de las elecciones de 2021, según recordaron los medios locales. Wine, quien inicialmente se dio a conocer en la escena pública como cantante de reggae, subrayó que la escalada de las acciones represivas se intensificó durante el actual proceso electoral.

Mientras se mantenía la atención internacional sobre el desarrollo de las elecciones y el recuento de votos, Uganda continuaba bajo tensión por las advertencias sobre posibles manipulaciones y la ausencia de garantías suficientes de transparencia, según destacaron múltiples coberturas de Monitor y de la prensa ugandesa. Las autoridades nacionales, por su parte, enfrentan la presión de esclarecer las causas de los fallos tecnológicos y de responder a las denuncias sobre violaciones de derechos durante el proceso electoral.