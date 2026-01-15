Agencias

Dan el último adiós al cantautor paraguayo Quemil Yambay al ritmo de la tradicional polca

Fernando de la Mora (Paraguay), 15 ene (EFE).- Al ritmo de la tradicional polca paraguaya que interpretaba en guaraní, familiares, amigos y seguidores dieron este jueves el último adiós al cantautor Quemil Yambay, considerado un ícono del folclore en este país y quien falleció en la víspera a los 87 años.

Tras un velatorio público, al que acudieron seguidores y diversas agrupaciones musicales que versionaron las canciones más populares de Yambay como muestra de gratitud y respeto a su trayectoria, el artista emprendió un último recorrido que partió desde su vivienda.

El féretro fue trasladado para una misa de cuerpo presente en la parroquia Santa Catalina de Siena, de la ciudad de Fernando de la Mora, donde Yambay residió buena parte de su vida y desarrolló su actividad musical.

Durante la misa, los familiares y seguidores del músico interpretaron la polca 'Mokoi Guyra'i' ('Dos Pajaritos' en idioma guaraní), una de sus obras más reconocidas y que narra una historia de amor en la que dos aves llevan los mensajes entre una pareja de enamorados.

El miércoles, Hilda Yambay, hija de Yambay, dijo en el canal Telefuturo que el cantante, que estuvo presente en los escenarios por más de cinco décadas, había sufrido al menos cinco accidentes cerebrovasculares (ACV) en los últimos años.

En declaraciones a la radio Monumental, la mujer informó de que su padre estuvo en terapia intensiva desde el 31 de diciembre pasado y que se mantuvo en cama los últimos tres años y medio de su vida debido al deterioro de su salud.

El hombre, que estaba retirado desde 2017, grabó más de 30 producciones durante su carrera musical y ganó dos discos de oro en reconocimiento a las altas ventas de sus grabaciones en 1978 y 1992.

EFE

