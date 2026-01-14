Agencias

Senegal y Marruecos se disputarán el título de la Copa África

Sadio Mané marcó el tanto decisivo frente a Egipto que aseguró el pase al equipo senegalés, mientras Marruecos venció a Nigeria en penaltis tras igualdad sin goles, definiendo así a los aspirantes al trofeo en Rabat

Youssef En-Nesyri convirtió el penalti definitivo que garantizó la clasificación de Marruecos a la final de la Copa África de Naciones masculina, luego de una tanda disputada el miércoles en Rabat ante la selección de Nigeria, según informó el medio. La selección senegalesa también avanzó a la instancia decisiva gracias a la anotación de Sadio Mané, quien marcó el único gol frente al combinado de Egipto, lo que define así a los dos aspirantes al trofeo en suelo marroquí, reportó el medio.

De acuerdo con la información publicada, el primer encuentro de semifinales tuvo lugar en el Estadio Ibn-Batouta de Tánger y enfrentó a Senegal y Egipto. El único tanto del partido lo consiguió Sadio Mané en el minuto 78. El delantero senegalés aprovechó un balón suelto, disparó con la pierna derecha desde fuera del área y venció la colocación del portero Mohamed El Shenawy, según consignó la información del medio.

La segunda semifinal se desarrolló posteriormente en el Estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat. El conjunto anfitrión, Marruecos, generó oportunidades con Brahim Díaz en los primeros minutos, mientras que Ademola Lookman creó peligro para la escuadra nigeriana alrededor del minuto 15. Pese a las composturas ofensivas, ninguno de los equipos logró vencer la portería rival durante el tiempo reglamentario ni en la prórroga.

Noussair Mazraoui tuvo su ocasión antes del descanso, mientras que Ez Abde contó con llegadas importantes al minuto 52 y en los minutos finales del encuentro, aunque la actuación destacada del guardameta nigeriano Stanley Nwabali evitó la caída de su arco, según detalló el medio. En la fase de tiempo extra, los equipos mantuvieron la igualdad y el pase a la final se definió desde los once metros.

En la tanda de penaltis, Hamza Igamane fue el primero en errar por parte de Marruecos, pero los fallos consecutivos de Samu Chukwueze y Bruno Onyemaechi en la selección de Nigeria cambiaron el rumbo de la serie, lo que permitió a los marroquíes convertir el resto de sus lanzamientos y obtener la clasificación al partido decisivo tras el acierto final de Youssef En-Nesyri.

Gracias a estos resultados, Senegal y Marruecos quedaron establecidos como los finalistas que buscarán el título continental en la presente edición de la Copa África, que se disputa precisamente en Marruecos.

