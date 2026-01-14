Registran la vivienda de una periodista de 'The Washington Post' por la presunta filtración de secretos de Estado

El registro a la vivienda de Hannah Natanson se llevó a cabo en medio de una investigación sobre supuestas filtraciones de información confidencial provenientes de empleados federales que denunciaron presiones laborales durante la administración de Donald Trump. Según consignó The New York Times, el allanamiento realizado por el FBI a una reportera de The Washington Post representa una acción poco frecuente en este tipo de casos y ha generado inquietud en el ámbito periodístico de Estados Unidos.

El operativo tuvo lugar la mañana del miércoles, cuando agentes de la Policía Federal ingresaron en la residencia de la periodista en busca de pruebas relacionadas con la divulgación no autorizada de secretos gubernamentales, informó The New York Times. Las circunstancias exactas que motivaron tal medida no se han dado a conocer, ni qué artículo o información publicada habría desencadenado la intervención de las autoridades.

The Washington Post publicó en diciembre un reportaje firmado por Natanson que analizaba la reestructuración llevada a cabo en distintas agencias federales tras directrices ordenadas por el entonces presidente Donald Trump. El artículo incluía testimonios de varios empleados públicos que, según relató The New York Times, manifestaron haber sido víctimas de presiones y despidos masivos. Varios de ellos compartieron experiencias personales, y uno de los implicados, miembro del Departamento de Justicia, reconoció que existía riesgo en la filtración de información, aunque afirmó a la periodista: "Lograr la verdad y sacar a la luz los hechos es mucho más importante", solicitando permanecer en el anonimato.

El registro a la residencia de Natanson ha sido calificado por The New York Times como "extremadamente raro" debido a la delicadeza de la relación entre el periodismo y la protección de las fuentes en investigaciones sobre información estatal sensible. Tradicionalmente, las autoridades estadounidenses han evitado medidas directas contra reporteros en casos de filtraciones para no interferir con la libertad de prensa ni poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes.

En su reportaje, Natanson narró el impacto de las políticas implementadas durante el mandato de Donald Trump, que resultaron en el despido de miles de trabajadores federales. Los empleados entrevistados subrayaron el temor a represalias y denunciaron haber estado sujetos a evaluaciones laborales consideradas injustas o motivadas políticamente, según reiteró The New York Times. Estos trabajadores argumentaron que sentían la responsabilidad de informar a la prensa acerca de sus condiciones y del tipo de presiones ejercidas.

Las investigaciones gubernamentales sobre la filtración de secretos oficiales han cobrado relevancia en Estados Unidos, donde en ocasiones anteriores se han abierto procedimientos similares. Sin embargo, The New York Times precisó que el allanamiento del domicilio de una periodista de un medio nacional como The Washington Post constituye una acción inusual que pone sobre la mesa la tensión existente entre la protección del secreto de Estado y el derecho a la información.

Trascendió que durante la elaboración del reportaje mencionado, fuentes cercanas a la periodista admitieron, bajo reserva de identidad, la entrega de documentos y datos sensibles, lo que explicó la gravedad de la situación y los riesgos personales y profesionales que asumían. Según el citado medio, estas declaraciones muestran el dilema ético enfrentado tanto por informantes internos como por el periodismo que maneja información reservada.

Hasta ahora, ni el FBI ni The Washington Post han proporcionado comentarios adicionales sobre el contenido exacto de la investigación ni sobre las consecuencias legales para la periodista o sus fuentes, reportó The New York Times. La operación deja en manifiesto la posibilidad de que futuras pesquisas de este tipo puedan repetirse en otros casos vinculados a revelaciones sobre actuaciones gubernamentales.

El caso ha renovado el debate en el entorno periodístico estadounidense acerca de los riesgos que enfrentan los informadores y sus fuentes cuando tratan con datos procedentes de la administración pública. Según The New York Times, distintos sectores han expresado preocupación por la repercusión que acciones judiciales de este tipo pueden tener sobre la independencia de las redacciones y sobre la protección de quienes deciden compartir información relevante con el interés público.