Llorca comparte la inquietud de los agricultores ante el acuerdo con Mercosur y anuncia una campaña de promoción

La preocupación entre los líderes agrarios valencianos respecto al impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur ha motivado nuevas acciones y declaraciones por parte del ejecutivo regional. Tal como informó el medio original, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, comunicó el compromiso de su gobierno con las inquietudes trasladadas por el sector agrícola, al tiempo que anunció una campaña de promoción de los productos de la comunidad, financiada con una inversión significativa del Consell. El anuncio tuvo lugar después de una reunión en el Palau de la Generalitat con representantes de asociaciones agrícolas como AVA-Asaja, La UNIÓ, Asaja Alicante, CCPV-COAG, UPA-PV y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana.

El medio detalló que la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur está prevista para el 17 de enero en Asunción, Paraguay, tras 26 años de negociaciones y pese al rechazo expresado por países como Francia e Irlanda, así como a las recientes protestas del sector agrícola europeo. La próxima semana, el pleno del Parlamento Europeo votará si inicia el proceso para impugnar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría retrasar la ratificación definitiva de este tratado.

Según publicó la fuente, el presidente valenciano expresó la intención de trasladar al Partido Popular las preocupaciones de los agricultores e insistió en que el acuerdo todavía requiere precisiones. Llorca sostuvo que es imprescindible garantizar la reciprocidad en las condiciones que deben cumplir los productores de ambos lados del Atlántico. Solicitó que los países de Mercosur se ajusten a las mismas exigencias regulatorias aplicadas a los productores europeos y valencianos. El jefe del Consell sugirió la presencia de técnicos del Gobierno de España en los países vendedores para certificar la equivalencia en la calidad y los procesos de producción.

En sus declaraciones, Pérez Llorca hizo hincapié en la importancia de controles rigurosos en frontera para los productos agroalimentarios procedentes de Mercosur, señalando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe asumir esta responsabilidad de forma prioritaria. La propuesta incluye la revisión exhaustiva de los alimentos importados para asegurar que cumplen con los criterios que se exigen internamente a los productores locales.

El medio agregó que otra línea de acción anunciada consiste en la promoción de los productos europeos y valencianos, priorizando información al consumidor sobre el origen y las garantías sanitarias de los alimentos. El presidente regional se comprometió junto al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, a lanzar una campaña destinada a reforzar el posicionamiento de los productos valencianos frente al nuevo escenario comercial.

Durante el encuentro, las asociaciones agrarias trasladaron su rechazo frontal al acuerdo con Mercosur, calificándolo como una "puñalada" para la agricultura europea y, en particular, para ciertos sectores de la agricultura valenciana como el arroz, la ganadería bovina y los cítricos. Los representantes del campo pidieron a la Generalitat que traslade esta oposición a los eurodiputados valencianos y españoles ante la inminente votación del tratado.

Según reportó la fuente, Cristóbal Aguado, presidente de AVA-Asaja, informó sobre la movilización generalizada del campo europeo tras la aprobación del acuerdo en el Consejo. El dirigente anticipó movilizaciones tanto en la Comunitat Valenciana como en Madrid, además de explorar vías legales para someter el tratado al escrutinio del derecho europeo, evaluando su compatibilidad con el Tratado de Roma. Aguado expresó que "queremos un acuerdo con Mercosur, claro, pero queremos un acuerdo que respete a las dos partes y especialmente al sector débil, que es el agrario", y advirtió sobre el riesgo de perder la seguridad alimentaria nacional y europea.

Según consignó el medio, Carles Peris, secretario general de La Unió, confirmó la convocatoria de una manifestación en Madrid el 11 de febrero, en el marco de una protesta estatal contra el acuerdo. La organización expresa un rechazo total y solicita a las autoridades valencianas que defiendan los intereses del sector agrario ante las instituciones europeas.

Las inquietudes del sector agrícola valenciano giran principalmente entorno a la competencia desigual con países donde los costes de producción son menores y los controles menos estrictos. Los representantes sindicales señalaron que si el tratado se mantiene en los términos actuales podría perjudicar gravemente a los productores locales frente a importaciones potencialmente más baratas y con estándares diferentes. Ante este escenario, solicitaron que se mantenga un diálogo abierto con la administración regional hasta la conclusión del proceso de ratificación.

Además, el presidente Llorca manifestó su disposición a trasladar las demandas de las asociaciones no solo a los eurodiputados de su partido, sino también a quienes pertenecen a otras formaciones, con el objetivo de lograr un respaldo amplio a las reivindicaciones del sector primario de la Comunitat Valenciana.

Según informó la fuente, las organizaciones agrarias insisten en que la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sin abordar adecuadamente las demandas del sector primario puede tener consecuencias negativas para la economía agrícola y la seguridad alimentaria. Reclaman mecanismos de defensa para proteger a los productores locales ante el aumento de la competencia y abogan por la equiparación total de las condiciones aplicadas a los alimentos importados respecto a los nacionales.

El debate sobre el tratado de libre comercio permanece abierto en el seno de las instituciones europeas mientras productores y autoridades de distintas regiones, como la Comunitat Valenciana, articulan estrategias para garantizar la supervivencia y el fortalecimiento del sector agrícola.